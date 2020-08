UdeG admitirá a todos los aspirantes a nivel media superior

Por Víctor Ramírez

Como una medida histórica de garantizar el derecho a la educación hasta el nivel medio superior, el gobernador enrique Alfaro y el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, anunciaron que todos los aspirantes a este nivel educativo tienen garantizado su lugar ya sea en la institución o en otras instalaciones de la entidad.

“Hoy queremos decirle a todo el pueblo de Jalisco que por primera vez en la historia de nuestro estado, todos los alumnos que hicieron trámites para entrar a la preparatoria van a tener un espacio, es así de claro rector. Se dice fácil pero ha significado un enorme esfuerzo de preparación, que hoy cobra un significado todavía más trascendente en medio de la pandemia, porque platicaba ahorita Ricardo sobre lo que significa para los jóvenes después de todo lo que han vivido, pues hacer trámites y no salir en la escuela”.

Además se invertirán 128 millones de pesos para la ampliación de la infraestructura educativa tanto de la universidad como de las instituciones a cargo del Gobierno del Estado. Y las clases serán a distancia.

La decisión de hacer todo lo necesario para ampliar la matricula en el nivel de preparatoria en la Universidad de Guadalajara y en las instituciones a cargo del Gobierno del Estado fue para evitar dar un duro golpe a las familias en estos momentos complicados de la pandemia de Covid-19 y sobre todo en materia económica, señaló el rector Ricardo Villanueva.

“Habrá una oportunidad para todos los jóvenes que aspiran a estudiar bachillerato, o sea después de un encierro de 6 meses, después de una situación económica complicada, después la situación psicológica complicada recibir la noticia n un hogar de que sus hijos no van a poder acceder a la preparatoria me parece que hubiera sido como la gota que derrama el vaso en una familia”.

En el caso de la máxima casa de estudios se aceptará al 88 por ciento de los aspirantes y al resto se le apoyará para que acudan a alguna institución pública y ninguno presentará examen de admisión.

Evaluarán la salud mental de los alumnos para determinar el regreso a clases en las aulas

Dentro de los indicadores que se van a agregar para determinar el regreso a clases de manera presencial está el tema de la salud mental de todos los estudiantes y de cómo les afectó el aislamiento social por la pandemia de Covid-19, el no ver físicamente a los amigos y compañeros, entre otros aspectos señaló el gobernador Enrique Alfaro.

“Van a ser distintos a los que no se nos han venido dando para tomar decisiones en medio de la emergencia sanitaria, y digo distinto porque vamos a tener que incorporar criterios, por ejemplo como el tema de salud mental de los niños y de los jóvenes, porque queremos cuidar su salud y el tema de no regresar a clases presenciales tiene que ver con eso, pero la salud es mucho más que cuidarnos del virus, es también su salud mental y por eso factores como van a está presente el modelos de indicadores que vamos a construir para decidir cuándo se regresa a clases, es más decimos esta propuesta está preparada ya en un plazo no mayor de 15 días para presentársela a todos los jaliscienses”.

En Jalisco hay más de 330 mil estudiantes en preparatorias y de ellos el 49 por ciento acuden a instalaciones de la Universidad de Guadalajara, 21 por ciento va a escuelas privadas y el 19 por ciento en instituciones atendidas por la Secretaría de Educación Jalisco.