Médicos y enfermeras se manifestaron en Casa Jalisco

Por: Giselle Soriano

Aproximadamente 100 personas empleados del sector salud entre médicos y enfermeras se manifestaron afuera de Casa Jalisco para exigir su basificación del expresó Vicky Martínez, asistente de la manifestación: “Nos estamos manifestando y pidiendo basificaciones ya tenemos más de 10 años trabajando sin prestaciones sin ninguna seguridad del trabajador. Queremos que sea justo, que en verdad nos basifiquen y nos den esa seguridad de tener algo, es un riesgo el que corremos ahorita con el COVID de llegar a nuestras casas e infectar a nuestras familias así que no tenemos ni seguro, queremos eso, queremos justicia laboral que nos de basificación”. Además comentaron que hay personal que tiene más de 12 años laborando y no tienen base, por lo tanto no tienen prestaciones ni seguridad médica, pese a que son del área de la salud.

Los asistentes a la manifestación son empleados del Hospital de la Mujer, de la Maternidad Esperanza López Mateos de la Secretaría de Salud Jalisco exigen un trabajo más estable para tener las mismas prestaciones que sus compañeros, comentó María Fonseca asistente de la manifestación: “Todas las ventajas, todos los beneficios son para ellos, los mismos horarios pero con sueldos muy diferentes y sobre todo las prestaciones, no tenemos ni seguridad médica, estamos trabajando ahorita con todo esto y no podemos ni siquiera enfermarnos como lo digo aquí en mi pancarta, no tenemos derecho a enfermarnos porque no tenemos derecho a incapacidad”. Los médicos y enfermeras no fueron atendidos por el gobernador.