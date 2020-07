Gdl y Zapopan con multas por no usar cubrebocas

Por: Giselle Soriano y Redacción W Radio

Luego que el gobernador Enrique Alfaro publicó en el Periódico Oficial del Estado que el uso de cubrebocas en la vía pública y transporte es obligatorio y cada municipio deberá reforzar la inspección y vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y los protocolos o establecer multa a quien no acate dicha medida, Guadalajara y Zapopan sí establecen una sanción económica, en el caso de la perla tapatía las multas van desde los 434.4 pesos a 5 mil 212.8 como máximo, esto como última instancia, antes, se le pide al ciudadano que se lo pongan y en caso de no traer se les regala uno, el municipio ha entregado alrededor de 380 mil cubrebocas en calle, mercados, tianguis y paradas de camión.

En Zapopan la multa de acuerdo al Reglamento de Policía y Buen Gobierno de oscila de 24.94 a 93.19 UMA (Unidad de Medida y Actualización) que equivale a $86.88, lo que significaría una multa desde 2 mil 166.7 a los 8 mil 096.34 pesos.

Por otro lado en Tonalá no hay sanciones para quienes no porten el cubrebocas en lugares públicos, en el municipio tonalteca solo se les invita a usarlo por parte de los elementos de seguridad y se regala un cubrebocas a quien no traiga, comentó María del Refugio Alvarado, directora de justicia municipal: "Hemos estado trabajando en el municipio, como tal no multamos por no tener el cubrebocas más bien las faltas administrativas en referencia a la contingencia se han derivado de ciudadanos que han insultado a elementos en el momento en el que se les hace referencia de portar el cubrebocas en la vía pública o a denuncias de ciudadanos o tiendas que solicitan apoyo porque el ciudadano no quiere usar el cubrebocas". Informó que se han detenido a 10 personas por mostrarse agresivas ante la invitación de los elementos policíacos.

De los municipios de Tlajomulco y Tlaquepaque se desconoce cuál es la sanción o multa, información que este medio de comunicación ya solicitó pero no ha sido otorgada.