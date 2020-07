No todos los casos de Covid se reflejan en cifras, señala alcalde

Por: Víctor Ramírez

Al señalar que el coronavirus está más vivo y fuerte que nunca en el municipio, el presidente de Zapotlanejo, Héctor Álvarez denunció que descubrieron que no todos los casos descubiertos están reflejados ni en las estadísticas nacionales ni en la plataforma de Radar Jalisco, lo cual es preocupante: “Nosotros estamos comprobando que no coinciden ni con la plataforma nacional y seguramente tampoco con la plataforma Radar. En el caso de gobierno municipal, la administración del gobierno, traemos ahorita detectados y confirmados 3 casos positivos que no están en la plataforma, no los veo. Traemos ya varios fallecimiento de los cuales nada más uno está reflejado en la plataforma Federal pero no en la plataforma de radar”. Señaló que desde hace 22 días que se abrió la actividad comercial los contagios también se incrementaron ya que a los pocos días los ciudadanos y comerciantes relajaron las medidas de prevención y ni el cubrebocas utilizan, mucho menos las demás recomendaciones.