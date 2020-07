Trabajan contra el dengue en todos los municipios por igual

Por: Luis Antonio Ruiz

Deja claro el Secretario de Salud Fernando Petersen Aranguren que en todo los municipios se está trabajando por igual en el combate al mosco del dengue existan o no un mayor número o menor número de casos: “También recordarás que si bien no todos los municipios del estado tienen la misma incidencia ni tasa de infección por dengue en todos los municipios está trabajando, así como no tenemos casos de covid en los 125 municipios, también es importante decir que quizá no haya dengue en todos los municipios sin embargo, todos los municipios se está trabajado, están debidamente trabajado, debidamente preparados y tenemos capacitación permanente en todos y cada uno de los municipios”. La Secretaría de Salud reitera el llamado a los jaliscienses a tomar las medidas preventivas para evitar casos dengue.