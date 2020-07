Primera muerte por dengue en Jalisco reporta la SSJ

Por: Luis Antonio Ruiz

Confirma la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) que se registró la primera muerte por dengue en el estado, señaló el director Carlos Ruiz Esparza director de promoción de la salud, es por eso el llamado a la población para que no bajen la guardia y tomen las medidas preventivas: “Confirmó la primer defunción por dengue en el estado de Jalisco. El combate al dengue ha sido una actividad permanente en todo el año en el estado de Jalisco desde enero se emprendieron acciones para reducir el número de contagios por las enfermedad transmitidas por este vector, y se ha seguido a lo largo de este año acciones predictivas, preventivas y de forma reactiva. En la etapa preventiva a través de múltiples factores que nos hacen denotar algunas colonias y espacios como prioritarios se ha fortalecido la estrategia, lava, tapa, voltea y tira”. En el país se van 11 mil 927 casos de dengue de lo cuales 7 mil 815 son de dengue no grave, 2 mil 639 con signo de alarma y mil 473 de dengue grave.

Al fecha la SSJ ha visitado más de 77 mil casas por parte del personal de salud para trabajarlas en el combate al mosco del dengue, pero en una gran parte de ellas no están los habitantes o no se les permite el ingreso para su fumigación es por eso que hace un llamado el secretario Fernando Petersen a que se les permita entrar a sus hogares: "Hemos revisado 77 mil 337 casas, de ellas 58 mil 704 fueron trabajadas, 10 mil 169 desgraciadamente las encontraron cerradas, 5 mil 750 no permitieron el acceso a los brigadistas y 2 mil 714 se encontraban deshabitadas, es decir que hemos aumentado la cantidad de casas trabajadas y agradecemos a la población que nos permita entrar y poder hacer esta acción tan importante en el manejo de esta enfermedad llamada dengue”. Durante los últimos 6 meses la Secretaría ha revisado más de un millón de casas para el control larvario.

No hay casos de dengue y Covid-19 al mismo tiempo

Al fecha no se han registrado casos en Jalisco de pacientes que registren dengue y Covid-19, informa el secretario de salud Fernando Petersen Arangueren, sin embargo esta posibilidad no está descartada, es por eso que recomienda a la población ante cualquier síntoma acudir al médico: “Covid y dengue, este es un momento muy importante en donde no hemos tenido reporte todavía de casos de sindemia, es decir, casos en el que una sola persona tenga los dos virus en su cuerpo, pero la posibilidad por supuesto que existe, por eso es que estamos trabajando de forma coordinada con todo el área del sector salud a fin de tratar de primer diagnóstico, pero también hacer todas estas acciones de prevención para tratar de eliminar la probabilidad de tener una mayor cantidad de mosquitos y por ende menor cantidad de pacientes con dengue. Eso es es muy importante, no tenemos hasta el momento confirmado ningún caso de sindemia, es decir un paciente que tenga tanto covid como dengue pero la posibilidad sin duda existe”. El Hospital General de Occidente cuanta con un consultorio para atender a pacientes con dengue.

Jalisco en lugar 2 de dengue a nivel país

Jalisco ocupa el segundo lugar nacional por número de casos de dengue con 789 informa el director de Prevención y Promoción de la Salud, Carlos Armando Ruíz, así mismo destacó cuáles municipios son lo que registran más: “Mayor presencia por taza, encontramos que la Región sanitaria de Ciudad Guzmán, Tamazula, La Barca, Puerto Vallarta, Autlán, Tlaquepaque son las zonas con mayor incidencia de casos”. A la fecha el dengue que circula es el serotipo 2.