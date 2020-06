Cerca de 3 mil restaurantes ya no volverán a abrir

Por: Víctor Ramírez

Durante y después de la pandemia Covid-19 alrededor de 3 mil negocios de comida afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Jalisco cerrarán de forma definitiva sus puertas al no soportar los gastos y los bajos ingresos por esta enfermedad y el aislamiento social destacó el presidente de la cámara, Aldo de Anda: "Vamos entre el 5 y el 7%, fue una gran decisión que se tomó el hecho de no haber cerrado los restaurantes en comedor aquí en Jalisco a diferencia de otras partes de México, como en Ciudad de México que al día de hoy incluso siguen cerrados sus comedores, eso permitió estar por debajo de lo que se espera a la media nacional, que estaba ya alrededor de un 15% no a nivel nacional. Aquí estamos, entre un 5 y 7% pero sí, en cuanto unidades estamos hablando aproximadamente entre 2 mil a 3 mil unidades de negocio, que ya no van a abrir, ya que ya cerraron en todo el estado”. Señaló que se evitó un mayor número de cierres al permitirles operar de manera regulada y reducida durante toda la pandemia, en el caso de empleos perdidos aún no lo cuantifican.