ISSSTE descarta muertes de pacientes Covid por corte de luz

Por: Redacción W Radio

Luego de que se diera a conocer que 4 pacientes con Covid-19 conectados a respiradores murieron a causa de un corte de luz en el Hospital Regional "Dr. Valentín Gómez Farías" del ISSSTE en Jalisco, la directora del hospital la doctora Miriam Eugenia Rubio Robles aclaró que es totalmente falso ya que cuentan con monitores y ventiladores con soporte de energía de 3hrs, y aclaró las causas de muerte: "Hubo solo desgraciadamente 3 fallecimientos el día domingo uno de ellos es un paciente con enfermedad no Covid, es una enfermedad renal y dos con Covid, sin embargo éstos dos pacientes que fallecieron no tuvieron fallo en los ventiladores, no hubo ningún error, además los horarios en los que fallecieron no concuerdan con el fallo de luz". El corte de luz se originó por la fuerte lluvia que se registró ese día, 21 de junio, y debido a que una de las plantas estaba mojada no entró en operación.

Sobre esas muertes ya se realiza una investigación y como garantía de que no vuelva a suceder la directora del hospital Miriam Eugenia Rubio Robles informa que ya rentan equipo para asegurar el suministro de energía: "Sí es importante que sepan que estamos contando con equipo con máquinas rentadas para tener la energía y se está verificando que no fallen así también se está verificando con la pila que esté bien, bien recargada". Aclaró que en el momento del incidente el personal del hospital que atiende a pacientes Covid, reaccionó inmediatamente y de forma adecuada, ya que se encuentran capacitados y con la protección necesaria, actualmente el Hospital Gómez Farías atiende en área Covid 23 casos y tiene capacidad de 110 camas.