Sala de situación de UdeG pide retomar 50% de aislamiento

Por: Redacción W Radio

La sala de situación de la UdeG pide que la población regresé a un aislamiento de por lo menos el 50% para poder tener margen de reactivar la economía, sin embargo al momento tenemos un aislamiento de menos 30% informa el rector de la UdeG Ricardo Villanueva: "Por lo menos a un 50% de aislamiento y ese será el esfuerzo de la Universidad, lo que queremos es regresar a un 50% de aislamiento y dejar ese 10% que nos jugamos del 50 al 60 justo para la reactivación económica y la reactivación cabía en ese 10% donde no cabe es cuando bajamos del 60 al 30 ahi si ya no dejamos margen". En el mes de junio en Jalisco se registró el 70% de los contagios y el 69% de las muertes por Covid que tenemos en el estado actualmente porque se rompió el aislamiento del 18 al 24 de mayo según la sala de situación de la UdeG.

La casa de estudios espera que este fin de semana sesione la mesa de salud para reconsiderar la idea de no abrir cines y teatros la próxima semana como lo anunció el gobierno de Jalisco, el rector de la UdeG Ricardo Villanueva comentó que esta decisión se tomó sin considerar la opinión de la mesa de salud: "Yo espero que este fin de semana nos podamos reunir en la mesa de salud, al inicio de esta pandemia siempre se reunía primero la mesa de salud, y después la económica espero que la mesa se reúna en el fin de semana, y la postura es reconsiderar, que alinearnos al plan federal al no tener claridad entre la fase de ascenso y descenso no es lo correcto". Asimismo la UdeG no ve conveniente que el semáforo de Jalisco se homologue al de la federación a color naranja como se encuentra actualmente. Aunado a esto la Universidad no fue invitada al grupo de expertos que llamó el gobierno de Jalisco para definir cómo manejar la pandemia en el estado, así lo confirmó el rector Ricardo Villanueva, esto a pesar de que el estado ya cuenta con expertos de la sala de situación del CUCS (Centro Universitario de Ciencias de la Salud): "No fuimos invitados, no hemos sido invitados a trabajar pero en el momento en el que se nos invite, yo lo he dicho me da gusto que el doctor José Narro y un grupo de expertos que convoque venga a aportar a Jalisco". Y es que el pasado 15 de junio el gobernador anunció que llamó al doctor José Narro exsecretario de salud y exrector de la UNAM y a un grupo de expertos más para contar con su asesoría.