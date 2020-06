Bares piden reunirse con el gobernador, quieren saber cuándo les toca abrir

Por: Redacción W Radio

Al estar olvidados por el gobierno estatal y sin ningún tipo de apoyo como ellos lo señalan, empresarios del ramo de antros y bares crearon el Consejo de bares, discotecas y centros de espectáculos de Jalisco (CONBAR) y piden reunirse con el gobernador y autoridades municipales para saber cuándo podrán abrir, la afectación en esta industria es de mil 400 lugares cerrados, 100 mil desempleados, y el 20% ya no volverán a abrir, señaló César García presidente del consejo: "Pero lo que nosotros queremos es una certidumbre, es decir no es que estemos exigiendo abrir en este momento, pero sí poder tener una certidumbre ya que no sabemos cuándo y ya llevamos más de 3 meses, a nosotros lo que nos gustaría un poco es que nos digan de en qué fase podemos abrir y cuáles son las condiciones en las que podemos abrir, queremos sentarnos con las autoridades para juntos crear los protocolos". Piden que se les informe en qué fase podrán reabrir sus negocios, y con qué protocolos ya que dicen no se les ha informado nada al respecto.

Proponen ideas para armar protocolo para bares



A falta de medidas oficiales para que puedan abrir los bares, el Consejo de bares, discotecas y centros de espectáculos de Jalisco (CONBAR) propone protocolos a las autoridades para ir diseñando su reapertura y estar preparados comenta César García presidente del consejo, entre lo que proponen es seguir modelos de otros países donde con porcentajes graduales comenzaron a dar servicio: "Efectivamente tendríamos que hacerlo con aforos controlados, estamos hablando de que podemos abrir quizá con reservaciones, para evitar aglomeraciones en entrada, geles, temperaturas, tapetes sanitizantes, mascarillas, empleados que estén dentro de la población vulnerable". Los empresarios de bares señalan que ya no soportan mantener a sus empleados sin abrir sus puertas y al no tener apoyo del gobierno se han visto en la necesidad de pedir créditos bancarios.