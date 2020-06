Piden no automedicarse de dengue

Por: Luis Antonio Ruiz

La jefa del departamento de vectores y zoonosis de la Secretaría de Salud Jalisco la doctora Isabel Higuera exhorta a la población a mantener los cuidados y medidas preventivas para combatir al mosco del dengue y piden a la población no automedicarse: “Pedimos que no se automediquen es sumamente importante, no pedimos nada más de prevención y control sino también les pido que seamos cuidadosos y no automedicarse si tenemos fiebre, dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, salpullido, dolor muscular, asistir a un médico para que lo revisen”. La Secretaría de Salud sigue trabajando en las colonias fumigando y nebulizando.