Retira gobernador cargos contra jóvenes detenidos el sábado

Por: Víctor Ramírez

Como muestra de que se busca el bien para la entidad y no dejar que una situación de seguridad se vuelva un problema social, el gobernador Enrique Alfaro anunció que retira todos los cargos contra los seis jóvenes detenidos el pasado sábado en actos de vandalismo afuera del Palacio de Gobierno: "Es mi convicción que tenemos que dar vuelta a la página, que Jalisco tiene que levantar la cabeza, tenemos que ver hacia adelante. No podemos dejar un cabo suelto porque siguen habiendo muchos intereses que lo que buscan es desestabilizar al estado. Necesitamos actuar con sensatez y actuar con responsabilidad. Por eso en este momento estoy tomando la decisión de una vez y última vez y por última ocasión, lo digo no en ánimo de amague, lo digo porque es mi convicción y así tiene que ser, estoy tomando la decisión de levantar los cargos contra los seis jóvenes que están detenidos por hechos cometidos el día sábado. He decidido levantar los cargos para que puedan quedar de inmediato en libertad”. Dijo que esta decisión es una de las más complicadas que ha tomado, pero si es para terminar con el clima de tensión que impera es lo mejor.

No permitirá violencia

En Jalisco no se permitirá de nueva cuenta que la violencia sea usada como una forma de manifestar la libertad de expresión ni se permitirá tener un estado incendiado tal como sucedió en las últimas horas en la Ciudad de México, aseguró el gobernador Enrique Alfaro: “Veía las imágenes de la Ciudad de México incendiada por jóvenes usando la violencia con un argumento que sigo sin entender, lo que vi fueron actos de violencia brutales. Tengo que asumir también la responsabilidad de decirle al pueblo de Jalisco que nuestro estado no va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva, debemos actuar con sensatez y nuestros policías deben actuar con todos los protocolos para garantizar los derechos humanos”. Dijo que este tipo de situaciones no se deben de permitir y que no habrá de exonerar de nuevo a detenidos en manifestaciones violentas.