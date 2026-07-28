Acelera UNAM revisión del proceso de ingreso 2026; Comisión emitirá esta semana primeras recomendaciones

UNAM anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para las personas de primer ingreso a todas sus licenciaturas.

La Comisión Técnica UNAM para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 informó que comenzó de manera inmediata el análisis de la información entregada por la administración universitaria y de las evidencias solicitadas a distintas áreas de la institución, con el propósito de esclarecer las irregularidades detectadas en el concurso de admisión de este año.

En un comunicado firmado por el presidente de la Comisión, Eduardo Bárzana García, se informó que el grupo de especialistas permanece instalado en sesión permanente, donde revisa la documentación y los elementos técnicos necesarios para determinar qué ocurrió durante el proceso de selección.

La Comisión señaló que, además de profundizar en la investigación para aportar información que permita deslindar posibles responsabilidades, también propondrá alternativas para fortalecer los mecanismos de ingreso a la licenciatura en el futuro.

Como parte de los trabajos urgentes, anunció que esta misma semana emitirá una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se conduzca con apego a los principios de inclusión, equidad, ética y los valores universitarios, buscando brindar certeza tanto a los aspirantes como a la comunidad académica. La Comisión Técnica UNAM mantiene la revisión de los elementos técnicos para emitir sus conclusiones.

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Continúa investigación por examen de admisión en línea

La instalación de la Comisión ocurre después de que el rector Leonardo Lomelí Vanegas ordenó una revisión integral del primer examen de admisión a licenciatura aplicado completamente en línea por la Universidad. Posteriormente, la UNAM suspendió de manera provisional las inscripciones de nuevo ingreso mientras concluye la evaluación técnica del proceso.

El caso cobró relevancia nacional luego de que la Universidad detectó resultados atípicos en el examen de admisión, especialmente en carreras de alta demanda, lo que abrió una investigación sobre posibles irregularidades, incluido el uso indebido de herramientas tecnológicas durante la evaluación.

En las últimas horas, la UNAM también desmintió versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta decisión de repetir el examen y reiteró que aún no existe una determinación definitiva, la cual dependerá de las conclusiones de la Comisión Técnica UNAM.

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