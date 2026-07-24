Gobierno CDMX advierte cero impunidad por despojos en la Del Valle, afirma Inti Muñoz

Bloqueo por parte de vecinos de la Colonia del Valle, quienes buscan pronta atención por parte de las autoridades en los supuestos casos despojo en casas y departamentos.

Ante el bloqueo y las protestas de vecinos de la Colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez por las invasiones a diversas casas en esta zona, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, aseguró que no habrá impunidad en contra de grupos que se dedican al despojo.

“La ciudad tiene un compromiso muy firme, reforzado contra la acción legal de grupos dedicados al despojo, sabemos que el problema existe. Para eso se creó el Gabinete Contra el Despojo, para eso se han hecho reformas de ley y no habrá impunidad”. — Inti Muñoz, secretario de Vivienda

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¿Cuál fue el mensaje para quienes cometen este delito?

Este mensaje debe llegar claro a personas que se dedican a ello.

“Abogados, posiblemente servidores o funcionarios de alguno de los distintos niveles de gobierno en el ámbito judicial como el legislativo. Habrá tolerancia alguna cero impunidad combate pleno al despojo”. — Inti Muñoz, secretario de Vivienda

En entrevista, luego de la entrega de viviendas en la calle Aztecas de la alcaldía Coyoacán, el funcionario aseguró que con este gobierno se ha emprendido una “política más fuerte“ contra el despojo de casa-habitación.

“Hay en algunas zonas de la ciudad grupos -que yo quiero decir- son grupos que conscientemente infringen la ley, delinquen”. — Inti Muñoz, secretario de Vivienda

🏡 Hoy dimos un paso más para garantizar el derecho a una vivienda digna.



La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, y nuestro secretario de #Vivienda, @IntiMunoz, encabezaron la entrega de 41 viviendas nuevas en el conjunto habitacional de Avenida Aztecas 255, en la colonia Ajusco,… pic.twitter.com/IfHhdieiBV — Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (@Vivienda_CDMX) July 24, 2026

¿Qué respondió sobre el caso de Matías Romero?

Estas declaraciones fueron en respuesta al intento de despojo de una vivienda en la calle de Matías Romero en la colonia del Valle.

Interrogado sobre la afiliación a Morena de la mujer que entra a dicho predio, el funcionario sostuvo lo siguiente: “sabemos que quien ha difundido versiones así, pertenece a un partido de oposición”.

El funcionario reiteró que el gobierno de la ciudad esta actuando “como nunca antes” contra el despojo de casas y departamentos.

🔴 #EnVivo | Acompáñanos en la entrega de acciones de vivienda en Av. Aztecas 255, encabezada por la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, junto con nuestro secretario de #Vivienda, @IntiMunoz.https://t.co/hFi1qiwm7v — Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (@Vivienda_CDMX) July 24, 2026

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