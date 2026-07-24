Gobierno CDMX advierte cero impunidad por despojos en la Del Valle, afirma Inti Muñoz
El despojo en la Colonia Del Valle motivó un pronunciamiento del Gobierno de la Ciudad de México, que reiteró el combate a estos delitos y aseguró que no habrá impunidad para los grupos involucrados.
Ante el bloqueo y las protestas de vecinos de la Colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez por las invasiones a diversas casas en esta zona, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, aseguró que no habrá impunidad en contra de grupos que se dedican al despojo.
“La ciudad tiene un compromiso muy firme, reforzado contra la acción legal de grupos dedicados al despojo, sabemos que el problema existe. Para eso se creó el Gabinete Contra el Despojo, para eso se han hecho reformas de ley y no habrá impunidad”.— Inti Muñoz, secretario de Vivienda
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¿Cuál fue el mensaje para quienes cometen este delito?
Este mensaje debe llegar claro a personas que se dedican a ello.
“Abogados, posiblemente servidores o funcionarios de alguno de los distintos niveles de gobierno en el ámbito judicial como el legislativo. Habrá tolerancia alguna cero impunidad combate pleno al despojo”.— Inti Muñoz, secretario de Vivienda
En entrevista, luego de la entrega de viviendas en la calle Aztecas de la alcaldía Coyoacán, el funcionario aseguró que con este gobierno se ha emprendido una “política más fuerte“ contra el despojo de casa-habitación.
“Hay en algunas zonas de la ciudad grupos -que yo quiero decir- son grupos que conscientemente infringen la ley, delinquen”.— Inti Muñoz, secretario de Vivienda
¿Qué respondió sobre el caso de Matías Romero?
Estas declaraciones fueron en respuesta al intento de despojo de una vivienda en la calle de Matías Romero en la colonia del Valle.
Interrogado sobre la afiliación a Morena de la mujer que entra a dicho predio, el funcionario sostuvo lo siguiente: “sabemos que quien ha difundido versiones así, pertenece a un partido de oposición”.
El funcionario reiteró que el gobierno de la ciudad esta actuando “como nunca antes” contra el despojo de casas y departamentos.