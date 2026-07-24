¿Qué pasó en la colonia Del Valle? FGJCDMX investiga un presunto caso de despojo de inmueble

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que mantiene abierta una investigación por el presunto delito de despojo relacionado con un inmueble de la colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, mientras personal de Atención Ciudadana dialogó con vecinos que mantienen una manifestación para exigir acciones contra este tipo de hechos.

Con respecto al DESPOJO de Cda Matías Romero en la Colonia Del Valle #BenitoJuarez hay varios puntos a considerar:



El día de ayer, fui informado de un probable despojo en la calle de Cda. Matías Romero 18 Colonia #DelValle #BenitoJuarez sin embargo, hace unos meses, fui llamado… pic.twitter.com/Pizc2mBEpj — Hugo Torres Zumaya (@HugoTorresCDMX) July 22, 2026

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¿Qué investiga la Fiscalía por el caso de despojo en la Del Valle?

La institución detalló que la carpeta de investigación fue iniciada el pasado 21 de julio, luego de que una vecina presentara una denuncia por un posible despojo. A partir de ello, el Ministerio Público solicitó la intervención de la Policía de Investigación (PDI), que actualmente realiza diligencias para recabar videograbaciones, revisar la documentación del inmueble y establecer cómo ocurrieron los hechos, así como la posible participación de las personas involucradas.

Como parte de las investigaciones, la denunciante fue citada para ampliar su declaración, entregar documentos relacionados con la propiedad y posesión del inmueble, aportar material videográfico y facilitar las diligencias periciales.

La Fiscalía también informó que, en sus registros, existen dos denuncias previas presentadas por la misma persona durante junio, una por allanamiento y otra por robo de objetos, ambas relacionadas con el mismo inmueble, aunque correspondientes a hechos distintos.

Atendemos los planteamientos de vecinos de la colonia Del Valle que se manifiestan por posibles casos de despojo. Personal de Atención Ciudadana acudió al lugar y propuso mesas de trabajo para revisar cada caso; la Fiscalía CDMX está preparada para iniciarlas en cuanto las… pic.twitter.com/ZCgAd6tLUu — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 24, 2026

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¿Qué respondió la Fiscalía a la protesta de los vecinos?

Respecto a la protesta vecinal que mantiene cerrada el cruce las calles Avenida Coyoacán y Matías Romero, la dependencia señaló que personal de Atención Ciudadana acudió al lugar para escuchar los planteamientos de los manifestantes, recabar información y ofrecer acompañamiento para formalizar las denuncias que sean necesarias.

Asimismo, propuso instalar mesas de trabajo para revisar cada uno de los casos de manera individual y aseguró que este mecanismo permanece disponible en espera de que los vecinos confirmen su participación.

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¿Qué exigen los habitantes de la colonia Del Valle?

La Fiscalía precisó que, con la información recabada hasta el momento, no ha localizado otras denuncias por despojo relacionadas con los casos expuestos durante la manifestación, aunque continuará recibiendo información para determinar si existen elementos que permitan abrir nuevas investigaciones.

La protesta comenzó luego de que habitantes de la colonia Del Valle instalaran un plantón y bloquearan la circulación en el cruce de Avenida Coyoacán y Matías Romero, donde denunciaron un presunto incremento en los casos de invasión y despojo de viviendas. Los vecinos exigen resultados en las investigaciones y señalan un posible patrón de actuación de grupos dedicados a ocupar inmuebles de manera ilegal.

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