Reservas internacionales de México se ubican en 255 mil 297 millones de dólares; bajan 34 millones en una semana / Bibek Raj Giri

El Banco de México (Banxico) informó que las reservas internacionales del país cerraron la semana del 24 de julio de 2026 en 255 mil 297 millones de dólares, lo que representó una disminución semanal de 34 millones de dólares, aunque en lo que va del año acumulan un incremento de 3 mil 422 millones de dólares respecto al cierre de 2025.

De acuerdo con el Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México , la reducción fue atribuida principalmente a cambios en la valuación de los activos internacionales del instituto central y no a salidas de divisas.

Pese al ajuste semanal, el nivel de reservas continúa cerca de máximos históricos y representa uno de los principales indicadores de fortaleza financiera del país al respaldar la estabilidad del peso mexicano y la capacidad para enfrentar episodios de volatilidad en los mercados internacionales.

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En cuanto a la base monetaria, integrada por billetes y monedas en circulación, así como depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco de México, ésta se ubicó en 3 billones 539 mil 102 millones de pesos, una disminución semanal de 663 millones de pesos.

No obstante, en comparación con el mismo periodo del año pasado, la base monetaria mostró un crecimiento de 250 mil 77 millones de pesos, equivalente a una variación anual de 7.6%, reflejando la mayor demanda de efectivo en la economía mexicana.

El reporte también muestra que los depósitos del Gobierno Federal en el Banco de México aumentaron en 329 mil 698 millones de pesos durante la semana, al ubicarse en 623 mil 67 millones de pesos, movimiento que incidió en la liquidez del sistema financiero.

Para compensar esa contracción de recursos, Banxico realizó operaciones de mercado abierto con las instituciones bancarias por 320 mil 889 millones de pesos, mecanismo mediante el cual el banco central administra la liquidez del mercado y mantiene el equilibrio en la oferta de dinero.

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La institución central precisó que estas operaciones respondieron principalmente a una contracción de 321 mil 552 millones de pesos derivada del depósito de recursos en la Tesorería de la Federación y otras operaciones, parcialmente compensada por una expansión de 663 millones de pesos asociada a la reducción de la base monetaria.

El Banco de México reiteró que las operaciones de mercado abierto forman parte de su estrategia cotidiana para mantener condiciones ordenadas de liquidez y asegurar el buen funcionamiento del sistema financiero, sin que ello implique financiamiento al Gobierno Federal.

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