UNAM suspende provisionalmente inscripciones de primer ingreso a licenciatura

UNAM anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para las personas de primer ingreso a todas sus licenciaturas.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión provisional de los trámites de entrega documental e inscripciones para las personas de primer ingreso a todas sus licenciaturas, correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1.

La medida afectará el calendario previsto, ya que dichos trámites estaban programados para iniciar a partir del lunes 27 de julio.

🚨La @UNAM_MX suspende de forma provisional las inscripciones y la entrega de documentos para el primer ingreso a Licenciatura (ciclo 2026-2027/1), que debían llevarse a cabo a partir del lunes 27 de julio.



La medida se toma mientras la Comisión Técnica revisa el Concurso de… pic.twitter.com/f5B2e9uLmH — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 25, 2026

¿Por qué se pausaron las inscripciones en la UNAM?

De acuerdo con el comunicado emitido por la máxima casa de estudios, la suspensión se mantendrá hasta que la Comisión Técnica de expertas y expertos, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, concluya la revisión del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

Se espera que en los próximos días dicha comisión presente sus conclusiones y recomendaciones sobre el desarrollo de la prueba.

Objetivo de la medida: La institución detalló que la pausa busca salvaguardar la certeza de todas las personas que participaron en el examen de admisión y garantizar que el proceso se realice bajo estricto apego a la Legislación Universitaria.

La institución detalló que la pausa busca salvaguardar la certeza de todas las personas que participaron en el examen de admisión y garantizar que el proceso se realice bajo estricto apego a la Legislación Universitaria. Compromiso institucional: La Universidad reiteró que actúa con el fin de velar por la integridad, transparencia y honestidad académica, asegurando el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad.

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Estudiantes rechazados por la @UNAM han convocado a una marcha en CDMX, tras denunciar estas irregularidades en el primer examen de admisión digital supervisado por Inteligencia Artificial.



La cita es el próximo 27 de julio a las 11:00 hrs. partiendo desde dos puntos: Metro… pic.twitter.com/myOOExioG4 — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 25, 2026

¿Qué deben hacer los aspirantes?

Las autoridades universitarias instaron a los aspirantes y a la comunidad en general a mantenerse atentos a los canales y medios oficiales de la UNAM, donde se informará oportunamente sobre las fechas de reanudación y continuidad del proceso de ingreso para el ciclo escolar 2026-2027/1.

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