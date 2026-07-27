Reduce INE a 15 días la entrega de la nueva Credencial para Votar

La Credencial INE tendrá un plazo de entrega de 15 días naturales, luego de que el organismo reportó avances en la producción y distribución del nuevo modelo.

El Instituto Nacional Electoral, INE, informó avanza en la normalización del proceso de producción y distribución del Nuevo Modelo de la Credencial para Votar , lo que permitió reducir de 20 a 15 días naturales el plazo de entrega del documento a partir de este 27 de julio.

Al corte del 24 de julio, el organismo reportó que más de 2.7 millones de trámites ya fueron incorporados al proceso de producción , mientras que más de 2.69 millones de credenciales fueron elaboradas y más de 2.58 millones ya se encuentran distribuidas en los Módulos de Atención Ciudadana para su entrega.

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El Instituto señaló que estos resultados reflejan una mejora sostenida en la capacidad de producción y distribución, por lo que mantiene el objetivo de regresar de manera gradual a los tiempos ordinarios de entrega del documento.

El INE explicó que la instrumentación del nuevo modelo de credencial contempló un proceso de estabilización tecnológica para calibrar equipos, validar los nuevos elementos de seguridad y reforzar los controles de calidad, con el propósito de garantizar la autenticidad del documento y la protección de los datos personales de la ciudadanía.

Indicó que mantiene un seguimiento permanente a los contratos relacionados con la producción y distribución de las credenciales, además de reforzar la atención a través de INETEL y del monitoreo continuo de la disponibilidad del documento en los módulos, para informar oportunamente a las personas cuando su credencial esté lista para ser entregada.

El organismo recordó que el Nuevo Modelo de la Credencial para Votar incorpora elementos de seguridad física, óptica, digital y criptográfica que fortalecen la protección de la información personal y consolidan este documento como el principal medio de identificación oficial de millones de mexicanas y mexicanos.

En un comunicado, el INE reiteró que informará, exclusivamente a través de sus canales oficiales, sobre los avances en la producción y distribución de la Credencial para Votar, con el compromiso de garantizar un servicio seguro, confiable y oportuno para la ciudadanía.

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