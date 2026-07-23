INE aplaza lineamientos para procesos internos rumbo a las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó la discusión del proyecto de lineamientos que busca regular los procesos internos de los partidos de cara a las elecciones federales de 2027, con el fin de incorporar observaciones de las fuerzas políticas y continuar el análisis del documento.

¿Por qué el INE aplazó los lineamientos para los procesos internos?

Durante la sesión extraordinaria, el consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales, solicitó retirar el punto 25 del orden del día al considerar que el proyecto aún es perfectible y requiere atender las observaciones presentadas por los partidos políticos para construir un acuerdo con mayor consenso.

La petición fue respaldada por representantes del PRI, PVEM, Morena y de los nuevos partidos políticos, quienes coincidieron en la necesidad de abrir más mesas de trabajo antes de emitir una regulación que definirá las reglas para los procesos internos de selección de candidaturas.

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¿Qué posiciones expresaron los partidos y consejeros?

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón Saavedra, aceptó el aplazamiento, pero advirtió que el Instituto llega tarde a la regulación de estas actividades y pidió que los partidos sean incorporados en la elaboración del documento.

Señaló que actualmente existen actividades anticipadas que requieren reglas claras sobre fiscalización y promoción política.

En contraste, la consejera Carla Humphrey Jordan se pronunció en contra de retirar el proyecto al considerar que el INE necesita contar cuanto antes con un marco normativo para brindar certeza jurídica a los procesos políticos internos que ya se desarrollan en distintas fuerzas políticas.

A su postura se sumaron los consejeros José Martín Faz Mora y Norma Irene de la Cruz Magaña, quienes consideraron que el retraso podría generar incertidumbre en la aplicación de las reglas.

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¿Qué sigue para la regulación rumbo a las elecciones de 2027?

Durante el debate, representantes de diversos partidos coincidieron en que es necesario regular los procesos internos; sin embargo, manifestaron diferencias sobre el contenido de los lineamientos y solicitaron que sus observaciones sean incorporadas antes de someter el proyecto a votación.

Con el aplazamiento, el INE prevé nuevas reuniones de trabajo con los partidos políticos para revisar el documento y presentarlo nuevamente al Consejo General en una próxima sesión.

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