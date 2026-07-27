¿Qué dijo Sheinbaum sobre Ernesto Ruffo? Respalda la investigación de la FGR por presunto huachicol

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la Fiscalía General de la República (FGR), o las instituciones del país, sean utilizadas con fines políticos o contra personajes de la oposición en casos como el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo y otros implicados en delitos de huachicol fiscal desde Estados Unidos y delincuencia organizada.

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¿Qué respondió Sheinbaum sobre el caso de huachicol fiscal?

Después que el líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, acusó al gobierno federal de actuar sin pruebas contra el ex mandatario estatal, durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Sheinbaum Pardo enfatizó que hay muchísimas pruebas señalando a ocho personas.

“Falso, absolutamente falso. Y la fiscalía, pues, dio muchísimas pruebas de este caso, muchísimas, pero, más, no es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, 8 detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al estado mexicano, hacia los mexicanos”.

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¿Qué planteó la oposición sobre la investigación?

Este domingo el líder del albiazul afirmó que Ruffo se convirtió ya en un preso político de un gobierno que prefiere “perseguir a opositores antes que llevar ante la justicia a los verdaderos criminales que se encuentran dentro de sus propias filas”.

Y es que distintos representantes de la oposición han planteado que este caso es utilizado por el gobierno federal como cortina de humo ante los señalamientos contra personajes de la llamada Cuarta Transformación como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señalada por la filtración de audios que refieren una supuesta disposición a colaborar con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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