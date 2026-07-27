Montaje, el video que señala a David Monreal: Sheinbaum

"Si la fiscalía tiene pruebas o el gabinete de seguridad de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede" afirmó la presidenta Sheinbaum por "video falso" contra la familia Monreal. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Como montaje calificó la presidenta Claudia Sheinbaum el video que fue difundido en redes sociales donde una organización criminal amenaza al gobernador de Zacatecas, David Monreal, si se incumplen los acuerdos alcanzados.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria expuso sin embargo, que el Gabinete de Seguridad le informó que el video es falso pero se mantiene atento.

“En el gabinete nos informaron ese día, cuando salió el video, que no era un video... Pues, no no no sé si llamarle montaje o, pero no es un video real, ni siquiera las la voz coincide con lo que está diciendo la persona. De todas maneras, se investigan, pero eso fue lo que se nos informó en el gabinete. Claro, pero, digamos, mi pregunta va en el sentido de que esto cómo puede afectar Pues habría que ver quién publicó el video o por qué publicaron este video, ¿verdad? Pero la información que nos dieron en el gabinete, y sería bueno que el gabinete de seguridad pudiera más dar más información sobre eso”.

Así mismo Sheinbaum Pardo respondió a las críticas que hizo el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal quien dijo que los señalamientos contra Morena por su presunta relación con el narcotráfico comienzan a afectar las simpatías hacia el partido.

“Entonces, no solapamos a nadie, no cubrimos a nadie, porque eso es lo que se ha estado diciendo recientemente. Si la fiscalía tiene pruebas o el gabinete de seguridad tiene pruebas de alguna colusión de algún gobernante con el crimen organizado, se procede. Y, además, el gabinete de seguridad lo sabe, porque esa siempre ha sido mi posición, y la Fiscalía General de la República actúa en consecuencia. Eso es lo 1º. Lo 2º, cada quien puede tener sus opiniones, pero lo importante, pues, a veces son las encuestas, ¿no?”

TE PODRÍA INTERESAR: Violencia en Zacatecas, presunto acto de venganza del CJNG: Arturo Valadez

Sin hablar más de los casos, la Jefa del Ejecutivo Federal, pidió que se mostrara una encuesta publicada la semana pasada por un diario de circulación nacional en la que se presentan datos sobre las preferencias electorales en Sinaloa y Morena aparece al frente de las preferencias.

Síguenos en Google News y encuentra más información

ahz.