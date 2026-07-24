Diputados preparan foros para regular inteligencia artificial, redes sociales y celulares en escuelas

La Cámara de Diputados se alista para convocar a foros sobre el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y utilizar celulares en salones de clase / RECSTOCKFOOTAGE

Además de los foros que organizará la SEP con miras a regular el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales y, así como el uso de celulares en clases, la Cámara de Diputados analiza también la posibilidad de llevar a cabo al menos un foro sobre estos temas.

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La presidenta de la Comisión de Educación, la morenista, Rosario Orozco dijo que quizá en el mes de septiembre cuando arranque el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, podría convocarse a expertos, padres de familia, legisladores y los propios alumnos de nivel básico y media superior para que colaboren con propuestas para elaborar las normas correspondientes, y tomar en cuenta también las experiencias internacionales.

“Un foro para hablar sobre ese tema, hay medidas que se han tomado de manera internacional, unas prohibiendo, otras regulando, hay que analizar. Cada país, cada ciudad, cada estado tiene diferentes problemáticas, hay que entrarle a fondo y yo espero que en este periodo que vamos a iniciar en septiembre podamos al final tener una solución de cómo trata el uso de la inteligencia artificial y las redes sobre todo en la educación básica y media superior”. — Rosario Orozco, presidenta de la Comisión de Educación

¿Por qué consideran necesaria una regulación?

La legisladora de Morena consideró que la utilización de estas tecnologías sin límites ni regulación representan ya un grave problema. No solo de salud física y psicológica, sino de seguridad de las personas sobre todo de los niños y jóvenes, por ejemplo, a través de las redes sociales la delincuencia engancha a los menores.

“Es un problema muy grave porque las IPad, los teléfonos, y las cosas divertidas que nos presentan, se han convertido en las nanas de nuestros bebés. Muchas veces lo hemos visto al llegar a un restaurante, a una reunión, la mamá dice no te preocupes él se entretiene y le da un Ipad para entretenerse. Ahora el enemigo está a dos minutos de nuestras manos, es un problema de políticas públicas, de salud, de educación, hay muchos delitos que se cometen contra menores y jóvenes que entrar por esa puerta de la delincuencia”. — Rosario Orozco, presidenta de la Comisión de Educación

¿Qué busca la Cámara de Diputados con esta discusión?

La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dijo que todos debemos tomar conciencia de la importancia y el impacto que tiene la inteligencia artificial y las redes sociales en los menores, es un asunto muy peligroso, por lo que, sin pelearnos con la tecnología, ni prohibir por prohibir, sino llegar a una solución consensada.

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