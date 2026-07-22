Audiencia de Ernesto Ruffo Appel supera las 24 horas por presunto huachicol fiscal

Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada, señalado por la posible comisión del delito de huachicol fiscal.

La audiencia que definirá la situación jurídica del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de otros siete imputados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, superó las 24 horas de duración y continúa sin que exista una resolución judicial.

¿Cómo se desarrolla la audiencia judicial?

La diligencia se desarrolla a puerta cerrada y mediante videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la conducción de la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega.

Durante la jornada se han decretado diversos recesos, mientras el Ministerio Público Federal y las defensas exponen sus argumentos.

De acuerdo con información judicial, los abogados defensores buscaron desvirtuar cerca de un centenar de datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República, que acusa a los ocho detenidos por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

¿Qué acusa la FGR en este caso?

Se prevé que en las próximas horas la jueza determine si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los acusados, quienes permanecen bajo prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, mientras se resuelve su situación jurídica.

El caso forma parte de una investigación de la FGR sobre una presunta red dedicada al llamado huachicol fiscal, que habría introducido de manera ilegal combustible al país mediante operaciones de contrabando y evasión de impuestos.

Las investigaciones estiman un daño millonario a las finanzas públicas y ubican a diversas empresas y operadores aduanales como parte del esquema bajo indagatoria.

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