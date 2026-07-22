Que sigan cuestionado las irregularidades, yo confío en la Ley y en nuestro equipo legal, asegura Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel

A punto de abordar el vuelo a la Ciudad de México, Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo se dijo con mucha más certeza de los movimientos que debe hacer con el apoyo de la defensa de su padre encabezada por el abogado Fernando Gómez Mont y afirmó que ahora su prioridad es ver a su padre, aunque no hay certeza de que pueda ser este día, por las inconsistencias desde su detención y lo extenso de las audiencias.

En el espacio de “Así Las Cosas”, con Gabriela Warkentin, Verónica Ruffo compartió que ella iba rumbo a Ensenada lugar a donde fue arrestado su padre, pero en su camino se desvió a Tijuana, lugar a donde fue llevado inicialmente, pero que hasta la fecha no ha podido verlo. Sin embargo, aseguró

Me siento fortalecida, me siento protegida por diferentes líderes políticos, el equipo legal, me muevo por el cariño y el dolor, pero no soy abogada ni política por eso tomo el apoyo”. —

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Con el equipo legal, encabezado Fernando Gómez-Mont, dijo “conforme pasan los minutos van tomando decisiones”; sin embargo, resaltó que “la audiencia de presentación fue de más de 40 horas y la actual será de aproximadamente 24 horas”.

Comprendo que quienes no conozcan a mi padre tengan preguntas, sigan cuestionando, confío en la ley plenamente y les pido que también revisen las irregularidades que estamos denunciando como son el que no han permitido un juicio público en el caso, no han demostrado pruebas, el… pic.twitter.com/R5XGNIF7CY — Así Las Cosas (@asilascosasw) July 22, 2026

Sobre quienes cuestionan los hechos y a su padre dijo “entiendo que quizá los que no lo conozcan y comprendiendo este gran problema de la nación tengan preguntas, y está bien, sigan cuestionado, las irregularidades, yo confío en la Ley y plenamente en nuestro equipo legal”.

La hija de Ruffo Appel señaló que “ las autoridades no han permitido que el juicio sea público, en la primera audiencia no habían demostraron ninguna prueba, no nos permitían verlo, el trato que le están dando dentro” como parte de las irregularidades en torno a la detención de su padre.

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