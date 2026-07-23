Seguridad y pago de agua no son parte de negociación del T-Mec… Falso que México no cumpla: Sheinbaum

Negó la presidenta Claudia Sheinbaum que México no esté cumpliendo con la cuota de agua al gobierno de Estados Unidos, ello después que el representante Comercial de ese país, Jamieson Greer, vinculo ese tema junto con la seguridad en las negociaciones del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Después que el funcionario estadounidense sugirió frente al Comité de Finanzas del Senado, que el acuerdo comercial podría depender de la cooperación de México en esos rubros, la Primera Mandataria enfatizó que son asuntos que se tratan de manera diferente, y aclaró que la reunión con Greer, no es algo extraordinario por este tipo de declaraciones.

“Les informamos. Ha habido mucho trabajo, o sea, no es una reunión aislada, es parte de una serie de reuniones que ha tenido la secretaría de economía y el equipo que nombramos también para apoyar a la secretaría de economía. Entonces, hay mucho trabajo realizar. Es como una evaluación de hasta dónde vamos, qué es lo que proponen ellos, hasta los tiempos. Poder tener un poco más de información de manera directa de cómo se está planteando esta revisión que estamos haciendo. Sí, es muy importante, porque ayer él estuvo en el congreso o en el senado, y ahí senadores de Texas, creo. No sé si fue Senado o Congreso. En el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua, eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente. Y hay total acuerdo con Estados Unidos, y este año que esperamos que llueva más, pues todavía se va a cumplir. O sea, no hay ningún problema en este momento con el tema del agua”.

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En la reunión en Palacio Nacional, dijo, se hablará de las propuestas de México y Estados Unidos en materia comercial y aranceles.

“Lo que vamos a ver es el tema comercial. El tema de seguridad y otros temas lo vemos a través de las otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos. Bueno, a ver, nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer Estados Unidos. Lo que hacemos es nuestro mejor trabajo para poder encontrar las mejores condiciones para nuestro país. Ustedes saben que Estados Unidos, de manera unilateral, decidió poner aranceles a todo el mundo. Ahora vienen este ronda de aranceles en el 301. No sabemos exactamente en qué condición estará México. Lo que sí les puedo decir es que hemos hecho todo lo humanamente posible para que México tenga las mejores condiciones posibles”.

La reunión entre Sheinbaum y Greer dio inicio a las diez de la mañana y de acuerdo a la Jefa del Ejecutivo Federal, será este viernes cuando se brinden más detalles del contenido del encuentro.

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