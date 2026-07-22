La película con Ludwika Paleta y Óscar Casas que conquista Netflix; ¡Ya es la cinta número 1 en México!

‘Deseo’ es la película que actualmente ocupa el primer lugar de Netflix en México, de acuerdo con el ranking de FlixPatrol, convirtiéndose en uno de los estrenos más comentados de la plataforma. El thriller protagonizado por Ludwika Paleta y Óscar Casas ha llamado la atención por combinar romance, suspenso y drama psicológico en una historia donde una decisión impulsiva desencadena una serie de acontecimientos que cambian la vida de todos los personajes.

¿De qué trata Deseo, película de Netflix?

La historia sigue a Lucero, una reconocida abogada que parece tener una vida perfecta: una familia estable, una carrera exitosa y un matrimonio sólido. Sin embargo, todo comienza a cambiar cuando conoce a Matías, el joven entrenador de natación de sus hijos.

Lo que inicia como una atracción inesperada pronto se transforma en una relación secreta que pone en riesgo todo aquello que Lucero ha construido. Conforme avanzan los días, los secretos comienzan a salir a la luz y las emociones se vuelven cada vez más intensas, dando paso a un thriller psicológico donde nadie parece estar completamente a salvo de las consecuencias de sus decisiones.

Con una duración de poco más de hora y media, la película apuesta por mantener la tensión desde los primeros minutos y por explorar hasta dónde pueden llevar el deseo, la obsesión y las mentiras cuando se mezclan dentro de una misma familia.

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El dato que no todos conocen de la película Deseo de Netflix que protagoniza Ludwika Paleta

Más allá de la historia, hay un elemento visual que pasa desapercibido para muchos espectadores: el agua está presente durante los momentos más importantes del filme.

No es casualidad que Matías sea entrenador de natación ni que varias de las escenas clave ocurran alrededor de una alberca. La directora Teresa Simone, quien debuta en el largometraje con esta producción, utiliza estos espacios como un recurso para representar la aparente tranquilidad de los personajes antes de que todo comience a desmoronarse.

Además, la película fue rodada completamente en distintas locaciones de la Ciudad de México, lo que le aporta una identidad visual muy distinta a la de otros thrillers recientes.

Con esta combinación de drama, romance y suspenso, Deseo se ha convertido en el nuevo fenómeno de Netflix en México. Si buscas una historia cargada de tensión, personajes complejos y giros que mantienen el interés hasta el final, esta producción explica por qué miles de usuarios ya la colocaron como la película más vista del momento.