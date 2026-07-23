FGR atrae la investigación por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció su facultad de atracción para investigar el homicidio del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, conocido también como Alejandro Leyva, quien fue asesinado a balazos el pasado 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

En una tarjeta informativa, la FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), realizará las investigaciones para esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

De acuerdo con la dependencia federal, desde que tuvo conocimiento de la agresión, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) estableció coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como con la familia del comunicador, con el propósito de atraer el caso y garantizar que la investigación se desarrolle conforme al Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión.

El crimen ocurrió la mañana del miércoles, cuando el periodista desayunaba en un puesto de antojitos ubicado frente a su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, en la zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía estatal, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al lugar. Uno de ellos descendió y disparó por la espalda contra el comunicador, quien murió de manera instantánea. Las autoridades consideran que se trató de un ataque directo.

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Avanzan las investigaciones del homicidio periodista

El fiscal general de Oaxaca informó que ya fue detenida una persona relacionada con los hechos; sin embargo, continúan las investigaciones para determinar si participó directamente en el homicidio del periodista o si existen más involucrados. Asimismo, las autoridades realizan el análisis de cámaras de videovigilancia para reconstruir la ruta de escape de los agresores.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que la principal línea de investigación está relacionada con la actividad periodística de Francisco Alejandro Aguilar, aunque precisó que no se descarta ninguna otra hipótesis mientras avancen las diligencias.

Francisco Alejandro Aguilar contaba con una amplia trayectoria en medios independientes de Oaxaca y colaboró con medios locales, estatales y nacionales. También desempeñó cargos como responsable de comunicación social en diversas dependencias federales y estatales.

En una videocolumna difundida en noviembre de 2025, el periodista expresó públicamente su preocupación por una investigación administrativa iniciada en su contra y advirtió sobre los riesgos que enfrentaba por el ejercicio de su labor informativa.

La FGR recordó que la FEADLE tiene la atribución de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos contra periodistas o aquellos vinculados con el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.

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