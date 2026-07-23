Amnistía Internacional exige investigación independiente por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar
El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar motivó un llamado de Amnistía Internacional para realizar una investigación independiente que considere su labor informativa y las amenazas denunciadas previamente.
Amnistía Internacional México condenó el asesinato periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar y demandó a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e independiente que tome en cuenta su labor periodística como una posible línea de investigación.
A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la organización señaló que las indagatorias también deben considerar las amenazas previas y las campañas de desprestigio dirigidas contra el comunicador.
TE PUEDE INTERESAR: “Intentan silenciar voces”: Amnistía Internacional condena el asesinato de Roxana Guzmán
¿Qué señaló la organización sobre la violencia contra la prensa?
“La violencia contra la prensa no puede quedar impune”, afirmó Amnistía Internacional al reiterar su llamado para que el crimen sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia.
¿Cuál fue el llamado de Amnistía Internacional?
En el mismo mensaje, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos del periodista, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en México.