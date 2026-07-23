Amnistía Internacional exige investigación independiente por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar

Periodistas oaxaqueños rindieron un homenaje de cuerpo presente al periodista, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, asesinado el día ayer a unos metros de su domicilio.

Amnistía Internacional México condenó el asesinato periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar y demandó a las autoridades una investigación pronta, exhaustiva e independiente que tome en cuenta su labor periodística como una posible línea de investigación.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la organización señaló que las indagatorias también deben considerar las amenazas previas y las campañas de desprestigio dirigidas contra el comunicador.

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¿Qué señaló la organización sobre la violencia contra la prensa?

“La violencia contra la prensa no puede quedar impune”, afirmó Amnistía Internacional al reiterar su llamado para que el crimen sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia.

Amnistía Internacional condena el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar y exige una investigación pronta, exhaustiva e independiente que considere su labor periodística, las amenazas previas y las campañas de desprestigio en su contra.



La violencia contra la… https://t.co/yyy9cESylp — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) July 23, 2026

¿Cuál fue el llamado de Amnistía Internacional?

En el mismo mensaje, la organización expresó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos del periodista, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo en México.

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