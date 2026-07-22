¿Solicitarán extradición de “El Mayo” Zambada? Seguridad señala que la decisión corresponde a la FGR

Será la Fiscalía General de la República la que determine si solicitará la extradición de Ismael “El Mayo” Zambada desde Estados Unidos, ello luego de que el narcotraficante manifestó su deseo de cumplir su sentencia en nuestro país, así lo indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En la mañanera desde Toluca, Estado de México, el funcionario respondió brevemente al mensaje del abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa, Frank Pérez, quien señaló que El Mayo Zambada busca declararse culpable en México sin colaborar con las autoridades estadounidenses.

“¿Esto es factible?"

-Ya tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición”.

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¿Se han asegurado bienes a nombre de El Mayo Zambada?

García Harfuch, también comentó que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre del narcotraficante.

“De él directamente a su nombre, no, se han asegurado una gran cantidad de de cuentas de propiedades eh sobre todo de cuentas congeladas de UIF, UIF ha hecho un avance muy importante que podemos presentar aquí con instrucción de la de la señora presidenta de todas las organizaciones criminales. Lo los precisamente se lo acaban de presentar a la señora presidenta en gabinete, lo podemos presentar aquí, pero a nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas, inmuebles, etcétera”. —

-¿Se tiene algún cálculo de la Mayiza, por ejemplo?

-Lo podemos presentar de lo que se ha hecho de de cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada a cada organización criminal con todo gusto”.

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¿Qué dijo sobre la captura de Iván Archivaldo Guzmán?

Por otra parte, al ser cuestionado sobre la cercanía para que el Gabinete de Seguridad capture a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de la facción conocida como Los Chapitos, el titular de Seguridad enfatizó que hay avances, pero pidió no especular al respecto.

“Para no especular y decir qué tan cerca o qué tan lejos, más bien los avances que ha hecho el gabinete de seguridad de manera constante con las operaciones, por ejemplo, la más reciente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se logró neutralizar a un objetivo apodado El Texas, que era de los principales generadores de violencia en Culiacán y en toda y en toda esa zona, era una persona clave para esta organización, para este líder delincuencial, pero no solo ha sido ese, toda esta semana, más bien todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del gabinete de seguridad para poder continuar debilitando no solo a esta organización, sino también a la a la otra facción de cártel de Sinaloa”.

De acuerdo a Frank Pérez, “El Mayo” Zambada se dijo dispuesto a asumir sus consecuencias en México y con el objetivo que su caso sirva como advertencia para las nuevas generaciones.

Por cierto que este martes, la Jefa del Ejecutivo Federal indicó que la FGR también analizará la posibilidad de solicitar los 15 mil millones de dólares en bienes que, de acuerdo a un juez, serían decomisados a El Mayo, alcanzando activos administrados por familiares, descendientes o terceros.

Iván Archivaldo. Foto: redes sociales Ampliar

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