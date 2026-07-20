¿Son reales los rumores de los proyectos de inversión de Israel en México? Esto se sabe

En los últimos días, diversas publicaciones en redes sociales han asegurado que Israel busca desarrollar proyectos inmobiliarios exclusivos en México, afirmando que existiría un plan para crear comunidades donde el acceso de los mexicanos estaría restringido. Por lo que te contamos todo lo que sabemos hasta el momento sobre este tema.

¿Qué se dice oficialmente sobre los proyectos de inversión de Israel en México?

En distintas redes sociales se habla de inversionistas israelíes que pretenden adquirir grandes extensiones de tierra y desarrollar complejos habitacionales destinados principalmente a ciudadanos de ese país. Algunas versiones incluso, hablan de un supuesto “Nuevo Israel” o de una “Ciudad Torá” en territorio mexicano.

Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido respaldada con documentos oficiales, permisos gubernamentales o anuncios públicos verificables.

¿Sí existen inversionistas israelíes en México?

Sí, aunque las autoridades se escuden en que es lo mismo que empresarios e inversionistas como cualquier extranjero. Estas inversiones se concentran en sectores como:

Tecnología

Ciberseguridad

Agricultura

Salud

Energía

Bienes raíces

La llegada de inversiones extranjeras es una práctica habitual y está regulada por la legislación mexicana. Esto no significa que los inversionistas puedan crear territorios independientes o limitar el acceso de la población mexicana.

¿Por qué surgieron los rumores en México sobre una supuesta “invasión” israelí?

Miles de usuarios en redes sociales se han pronunciado al respecto por todo lo sucedido en Gaza e Irán. El genocidio que han cometido en ambos países ha dejado en claro que Israel y Estados Unidos no son unas naciones de paz como tanto promulgan.

Con ello, han logrado establecer un control por toda Latinoamérica, fraccionándola y haciendo ciertas influencias en sus gobiernos para volver a la ultraderecha y al conservadurismo. Es por eso, que muchos mexicanos no ven alejado lo que Israel pueda hacer en nuestro país pues, el PAN y el director de cierta televisora mexicana, han logrado crear una campaña contra el gobierno de la 4T. Sí, a ese partido que tanto le han dicho que es de izquierda cuando en México, no hay partidos izquierdistas.

Y es que hay que aclarar que Morena es un partido que ha dado mucha controversia, sin embargo, algunas políticas públicas y modificaciones a ciertas leyes que defienden los derechos humanos de cada persona, no quiere decir que sea un gobierno de izquierda, aunque para la derecha suene así.

Tal es el caso de Milei con Argentina. Pero de cualquier manera, este tipo de atrocidades cometidas por el estado ilegítimo de Israel y Estados Unidos, ha generado que miles los volteen a ver por sus posturas extremistas que han llevado a la quiebra a estados consolidados por el simple hecho de obtener territorio y combustible para seguir generando riqueza a sus bolsillos, a costa de la vida de miles de personas inocentes.