Clima viernes 17 de julio 2026: ¿a qué hora va a llover en CDMX y Edomex?

A qué hora lloverá en CDMX y Edomex, según el SMN. Getty Images

Si tienes actividades al aire libre este viernes 17 de julio de 2026, será mejor llevar paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el ambiente fresco por la mañana y el incremento de nubosidad durante la tarde en el Valle de México, con condiciones para lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mayor probabilidad de precipitaciones se presentará entre las 15:00 y las 20:00 horas, cuando el desarrollo de nubes favorecerá lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posibles rachas de viento. En zonas altas del Estado de México también podrían registrarse bancos de niebla durante la mañana.

¿A qué hora lloverá este viernes 17 de julio en CDMX y Edomex?

El SMN prevé que la probabilidad de lluvia aumente conforme avance la tarde.

Los periodos con mayor posibilidad de precipitaciones serán:

De 15:00 a 17:00 horas: incremento de nubosidad y primeros chubascos aislados.

incremento de nubosidad y primeros chubascos aislados. De 17:00 a 20:00 horas: lluvias de mayor intensidad con actividad eléctrica en distintos puntos del Valle de México.

lluvias de mayor intensidad con actividad eléctrica en distintos puntos del Valle de México. Después de las 20:00 horas: las precipitaciones podrían disminuir gradualmente durante la noche.

¿Cuál será la temperatura este viernes?

Para la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas de 24 a 25 °C y un ambiente fresco durante la mañana.

En Toluca y el Estado de México, el termómetro alcanzará alrededor de 19 °C, con cielo mayormente nublado y mayor probabilidad de lluvia durante la tarde.

Las autoridades recomiendan salir con tiempo suficiente, portar paraguas o impermeable y mantenerse atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad del Valle de México.