Clima del jueves 16 de julio: así estará la lluvia en CDMX y Edomex, según el pronóstico

La temporada de lluvias continuará este jueves 16 de julio de 2026 en el centro del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) mantendrán condiciones para lluvias, chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y noche, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales.

Las precipitaciones serán consecuencia de la combinación de canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, además de condiciones de inestabilidad atmosférica que seguirán favoreciendo la formación de nubes de tormenta en el Valle de México.

¿A qué hora lloverá en la CDMX y el Edomex?

Según el pronóstico del SMN, durante la mañana predominará un ambiente templado con cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará el desarrollo de nubosidad, por lo que las lluvias y chubascos se esperan principalmente entre las 15:00 y las 21:00 horas, acompañados de actividad eléctrica y posibles rachas de viento. En algunas zonas del Estado de México podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad que en la capital.

Así estará el ambiente en la CDMX y el Edomex

Para la Ciudad de México se pronostica un ambiente fresco al amanecer y templado durante gran parte del día, con temperaturas máximas cercanas a los 24 a 26 grados Celsius.

En municipios del Estado de México las temperaturas serán menores, especialmente en zonas altas, donde también existe mayor probabilidad de bancos de niebla durante las primeras horas del día.

Precauciones ante tormentas y encharcamientos

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, ya que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y afectaciones al tránsito.

Si vas a salir durante la tarde o noche, es recomendable llevar paraguas o impermeable, conducir con precaución, reducir la velocidad y evitar cruzar calles o avenidas con acumulación importante de agua. También se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Conagua y de Protección Civil para conocer cualquier actualización del pronóstico.