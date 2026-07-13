Pronóstico del clima martes 14 de julio: ¿A qué hora va a llover en CDMX y Estado de México?

Si tienes planeado salir este martes 14 de julio de 2026, no olvides el paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el temporal de lluvias sobre el Valle de México, con precipitaciones fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con el pronóstico oficial, el ambiente será fresco por la mañana y templado durante la tarde, con temperaturas máximas de 24 a 26 grados en la capital del país y lluvias principalmente durante la segunda mitad del día.

¿A qué hora va a llover este martes en CDMX y Edomex?

El SMN prevé que las lluvias comiencen entre las 15:00 y las 18:00 horas, intensificándose durante la tarde y la noche. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo en distintos puntos del Valle de México.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Para este martes se espera cielo medio nublado a nublado durante gran parte del día. En la CDMX la temperatura máxima será de 24 a 26 °C, mientras que en Toluca el ambiente permanecerá más fresco, con lluvias fuertes durante la tarde. También existe riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas de baja altitud.

Recomendaciones por las lluvias

Las autoridades recomiendan salir con tiempo, portar paraguas o impermeable y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN y Protección Civil. También se aconseja evitar cruzar calles inundadas, conducir con precaución y mantenerse atento ante posibles tormentas eléctricas y rachas de viento durante la tarde y la noche.