TEPJF arranca programa de justicia itinerante en Cuetzalan para comunidades indigenas

La magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Claudia Valle Aguilasocho, advirtió que la impartición de justicia corre el riesgo de alejarse de la realidad cuando quienes toman las decisiones desconocen las condiciones en las que viven las personas y las comunidades.

Hoy, en Cuetzalan, inauguramos la cuarta jornada del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana. Escuchar a las comunidades, comprender sus contextos y reconocer su diversidad lingüística también es una forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia.



Reitero… pic.twitter.com/3fVOBVYvkz — Claudia Valle Aguilasocho (@CVAguilasocho) July 10, 2026

¿Qué busca el programa de justicia cercana del TEPJF?

Al inaugurar una jornada del Programa de Atención Itinerante por una justicia cercana, en Cuetzalan del Progreso, Puebla, sostuvo que la presencia de las instituciones en el territorio debe ir más allá de un acto protocolario, pues conocer de primera mano el contexto social permite comprender los obstáculos que enfrenta la población para ejercer sus derechos.

La magistrada recordó que la Defensoría Pública Electoral ofrece servicios gratuitos para la protección de los derechos político-electorales y subrayó que el acceso a la justicia implica no sólo reconocer los derechos, sino garantizar que las personas puedan ejercerlos de manera efectiva.

La Defensoría Pública Electoral del TEPJF (@DefensoriaTEPJF ) llegó a Cuetzalan, Puebla, con la 4ta Jornada del Programa de Atención Itinerante por una Justicia Cercana.



Acercar la justicia es llegar a las comunidades donde el Tribunal no había estado presente de esta manera.… pic.twitter.com/6WfCr7eoi0 — Gilberto Bátiz García (@gbatizg) July 10, 2026

¿Cómo busca el TEPJF eliminar las barreras lingüísticas?

Durante el encuentro también se destacó la importancia de eliminar las barreras lingüísticas en el sistema de justicia…

El mensaje de Valle Aguilasocho fue traducido al náhuatl para acercarlo a los habitantes de la región, mientras que la integrante del Pleno del Órgano de Administración Judicial, Catalina Ramírez Hernández, anunció que próximamente se emitirá una convocatoria para integrar una nueva lista de intérpretes y traductores de lenguas indígenas…

¿Qué temas se abordaron durante la jornada en Cuetzalan?

De acuerdo al TEPJF la jornada incluyó mesas de análisis sobre pluralismo jurídico y los retos que representa el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, con el propósito de fortalecer el acceso efectivo a la justicia en las comunidades originarias…

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