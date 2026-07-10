¿Kylian Mbappé y Ester Expósito siguen juntos? Esta es la razón por la que no se les ha visto juntos

Kylian Mbappé, el máximo goleador actualmente de Francia y Ester Expósito, actriz top de España, han sido vistos juntos en modo romance desde principios de año. Sin embargo, han sido motivo de distintas especulaciones al no encontrarse tan juntos en el Mundial 2026. Así que te contamos cuál es el estatus de la pareja que ha encajado bastante bien entre tanto glamour.

La historia de Kylian Mbappé y Ester Expósito

Kylian Mbappé y Ester Expósito han sido bastante cautelosos con su relación y es que, nadie sabe incluso cómo comenzó la relación, sin embargo, fueron vistos por primera vez en Marzo de 2026. En ese mes, ambos realizaron una escapada a París y todos los reflectores cayeron sobre ellos.

No pasó ni una semana, y una revista española publicó unas imágenes donde se les ve en un jet privado y poco después, mientras paseaban en auto por las calles de Madrid.

Y así han sido una serie de imágenes a cargo de los paparazzis que han tomado relevancia entre quienes adoran verles juntos, por lo que aunque no se les ha visto últimamente juntos, se sigue manteniendo esa chispa entre la pareja.

Mx - Kylian Mbappé y Ester Expósito son novios Ampliar

¿Por qué Kylian Mbappé y Ester Expósito no han sido vistos juntos en el Mundial 2026?

De acuerdo con medios españoles y prensa internacional, se dice que la actriz habría tenido una agenda llena este mes por el rodaje de una producción donde es protagonista y Mbappé, ha seguido el torneo del Mundial 2026 para mantener a Francia en disputa por el trofeo final.

Así ambos han estado ocupados con sus proyectos, sin embargo la prensa internacional espera ver a Ester Expósito apoyando a Mbappé en los próximos partidos que quedan del Mundial 2026.