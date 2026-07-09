Pronóstico del clima 10 de julio: ¿a qué hora va a llover en la CDMX y Edomex?

Así será el clima en la CDMX y el Estado de México. IA

Si este viernes 10 de julio de 2026 tienes actividades al aire libre en la Ciudad de México o el Estado de México, será mejor que no olvides el paraguas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que continuará el temporal de lluvias en el Valle de México debido a la entrada de humedad del océano Pacífico y el Golfo de México, además de canales de baja presión que favorecen la formación de tormentas durante la tarde.

Para este viernes se espera un ambiente fresco durante la mañana, cielo medio nublado a nublado y temperaturas templadas durante gran parte del día. Sin embargo, conforme avance la tarde aumentará significativamente la probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en distintos puntos de la capital y municipios mexiquenses.

¿A qué hora va a llover este viernes 10 de julio?

De acuerdo con el pronóstico del SMN y los modelos meteorológicos para el Valle de México, el periodo con mayor probabilidad de lluvia será entre las 15:00 y las 20:00 horas. Durante ese lapso podrían presentarse chubascos fuertes, tormentas eléctricas y caída de granizo, principalmente en el poniente, sur y zonas altas de la Ciudad de México, así como en municipios del Estado de México.

Las precipitaciones podrían extenderse de forma intermitente durante la noche, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales de Protección Civil y evitar cruzar calles o vialidades con acumulación de agua.

En cuanto a las temperaturas, se espera una máxima cercana a 24 y 26 grados en la Ciudad de México, mientras que en Toluca el ambiente será más fresco, con temperaturas máximas alrededor de los 20 grados.

¿Habrá lluvias fuertes en la CDMX y el Estado de México?

Sí. El pronóstico oficial prevé lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad, deslaves en zonas de ladera e incrementos en ríos y arroyos de respuesta rápida. Además, las tormentas podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo.

Las autoridades recomiendan evitar estacionar vehículos debajo de árboles, espectaculares o estructuras que puedan caer por las rachas de viento, además de salir con tiempo suficiente si se utilizarán vialidades con antecedentes de inundaciones.

Recomendaciones por el pronóstico del tiempo

Ante las condiciones previstas para este viernes 10 de julio, Protección Civil recomienda llevar paraguas o impermeable, conducir con precaución debido al pavimento mojado y reducir la velocidad durante las tormentas.

También es importante mantenerse informado mediante los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, la Conagua, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y las autoridades del Estado de México, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente durante la tarde.