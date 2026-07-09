¿Impuestos por heredar una casa? Morena rechaza propuesta de Lenia Batres

Diputados federales de Morena y el PT rechazaron la propuesta de gravar las herencias patrimoniales que presentó la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres.

Thana Prasongsin Ampliar

¿Por qué Morena rechaza el impuesto herencias?

Cuestionado al respecto el líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, dijo que en lo personal no está de acuerdo en que se apliquen impuestos a las herencias, además de que la Corte no es la instancia que reforma las leyes sino el Congreso.

Por lo que mientras él sea coordinador de la mayoría legislativa en San Lázaro no impulsará esa propuesta.

“De manera personal, no estoy a favor y mientras sea coordinador plantearé a los compañeros que no actuemos en favor de una iniciativa de tal naturaleza, no creo que prospere. Concretamente en esta propuesta de gravar las herencias, yo estoy en contra y mientras yo sea coordinador intentaré que no pase”. —

¿Qué propone el PT sobre las grandes herencias?

En tanto, el coordinador parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval, coincidió en el rechazo a aplicar impuestos a las herencias.

Aunque consideró que, en todo caso, las que podrían ser gravadas serían los grandes patrimonios, es decir, las enormes riquezas que se heredan, pero no las de las familias pobres que heredan a su hijos y cónyuge algunas gallinas, un burro o una vaca.

“Mi postura, sería que sí se graven, pero los grandes capitales, las grandes herencias, no las que dejan ahí, el burro, la vaca y la casita, pues eso, no. Pero grandes riquezas sí”.

El diputado petista señaló que debería especificarse muy bien a qué tipo de herencias se refieren para ser o no gravadas.

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