Pronóstico del clima 9 de julio: ¿A qué hora va a llover este jueves en la CDMX y Edomex?

Este es el pronóstico del clima para el jueves 9 de julio de 2026. Getty Images

Las lluvias continuarán este jueves 9 de julio de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, el Valle de México tendrá cielo mayormente nublado durante el día, ambiente fresco por la mañana y probabilidad de lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Si tienes planeado salir después del mediodía, la recomendación es llevar paraguas o impermeable, ya que las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales en distintos puntos de la capital y municipios mexiquenses.

¿A qué hora lloverá este jueves 9 de julio en la CDMX y Edomex?

Según el pronóstico del SMN, las condiciones para lluvia comenzarán a incrementarse entre las 14:00 y las 16:00 horas, mientras que los aguaceros más intensos se esperan entre las 16:00 y las 21:00 horas, acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento. En algunas zonas del Estado de México las precipitaciones podrían prolongarse hasta la noche.

Así será el clima este jueves en el Valle de México

Durante la mañana se espera ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde el cielo permanecerá nublado, con temperaturas máximas cercanas a 22 y 24 grados en la Ciudad de México y ligeramente menores en municipios de mayor altitud del Estado de México. Además, el viento alcanzará rachas de hasta 40 km/h durante las tormentas.

Recomendaciones por las lluvias de este 9 de julio

Ante el pronóstico de lluvias fuertes, las autoridades recomiendan:

Salir con tiempo para evitar retrasos por el tránsito.

No cruzar calles inundadas ni corrientes de agua.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas y negocios.

Evitar resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Consultar las actualizaciones del SMN y de Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre.

Las lluvias forman parte del temporal que afecta al centro del país y podrían mantenerse durante los próximos días, por lo que se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales de Conagua y las autoridades de Protección Civil.