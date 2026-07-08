Matan en Ucrania a la principal sospechosa del atentado en Mónaco; un agente de inteligencia confiesa el crimen

El caso del atentado con bomba ocurrido en el Principado de Mónaco dio un giro inesperado. Anastasiia Berezovska, señalada por Interpol como la principal sospechosa del ataque contra el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, apareció muerta cerca de Kiev con impactos de bala en la cabeza. Las autoridades ucranianas confirmaron la detención de dos hombres, uno de ellos integrante activo de la inteligencia militar del país, quien admitió su responsabilidad en el homicidio.

¿Qué ocurrió en Mónaco?

El atentado ocurrió el 29 de junio, cuando un artefacto explosivo oculto en una mochila detonó en la entrada del edificio donde residía Vadim Ermolaev. La explosión dejó heridos al empresario, a su pareja y a un menor de edad.

Las investigaciones establecieron que el objetivo era el magnate de origen ucraniano, quien permanece bajo sanciones impuestas por el gobierno de Ucrania desde 2023. La Fiscalía de Mónaco descartó un acto terrorista y mantiene la hipótesis de un intento de asesinato relacionado con intereses personales o económicos.

Anastasiia Berezovska, principal sospechosa del atentado en Mónaco Ampliar

La principal sospechosa huyó de Europa antes de regresar a Ucrania

Las autoridades identificaron a Berezovska como la mujer que colocó el explosivo tras utilizar un disfraz masculino para evitar ser reconocida por las cámaras de seguridad. Después del atentado salió de Mónaco y recorrió Francia, Italia y Alemania antes de regresar a Ucrania el pasado 1 de julio.

Interpol emitió una Notificación Roja por los delitos de tentativa de homicidio, uso de explosivos y asociación delictiva, lo que activó una búsqueda internacional.

Un agente de inteligencia confesó el asesinato

La Policía Nacional de Ucrania informó que el cuerpo de Berezovska fue localizado en una zona cercana a Kiev. Poco después, dos personas quedaron bajo arresto por su presunta participación en el crimen.

La policía continúa con las investigaciones / picture alliance Ampliar

Uno de los detenidos pertenece a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (HUR) y confesó haber disparado contra la mujer. Según su declaración, actuó por decisión propia. Las autoridades también arrestaron a un exintegrante de las fuerzas de seguridad, señalado como colaborador en el homicidio.

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La investigación reveló además transferencias de dinero entre los detenidos y la víctima, además de comunicaciones posteriores al regreso de Berezovska a Ucrania, elementos que ahora forman parte del expediente judicial.

El asesinato complica la investigación internacional

La muerte de la principal sospechosa elimina la posibilidad de un interrogatorio que permitiera identificar a los autores intelectuales del atentado en Mónaco. No obstante, las autoridades de Ucrania y del Principado mantienen el intercambio de información para determinar quién ordenó el ataque y cuál fue el móvil del intento de asesinato.