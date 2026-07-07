Conduce Sin Alcohol envía a 853 conductores al Torito durante el Mundial

El programa Conduce Sin Alcohol ha realizado 248 mil 465 pruebas AlcoStop desde el 11 de junio y ha remitido a 853 conductores al Centro de Sanciones Administrativas.

El programa Conduce Sin Alcohol ha remitido a 853 conductores al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el Torito, durante los festejos del Mundial 2026. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer que el Programa Conduce Sin Alcohol “Copa Mundial de Futbol 2026”, vigente desde el 11 de junio, se mantiene operando las 24 horas de manera aleatoria en distintos puntos de la ciudad.

Resultados del programa Conduce Sin Alcohol durante el Mundial

Hasta este lunes 06 de julio, la dependencia ha realizado 248 mil 465 pruebas AlcoStop, para detectar o descartar la presencia de alcohol en el ambiente al interior del vehículo, y 2 mil 674 pruebas de alcoholemia (aire espirado). Como resultado de estos festejos futbolísticos, 853 conductores superaron el límite permitido y 845 vehículos fueron remitidos a un corralón.

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Operativos en Fan Fest y alrededores del estadio

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte del programa preventivo implementado en el Fan Fest del Zócalo, en diversas plazas comerciales y en el perímetro de la Última Milla en las inmediaciones del Estadio CDMX, realizó 10 mil 848 pruebas amistosas y emitió recomendaciones para los aficionados nacionales y extranjeros de evitar conducir un vehículo si consumieron alcohol.

La dependencia recordó que el programa Conduce Sin Alcohol busca prevenir accidentes y evitar sanciones, que pueden derivar en un arresto de 20 a 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como el Torito.

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