CFE Conecta con Guerrero: Inicia Estrategia Nacional para fortalecer el Servicio Eléctrico

MX- Emilia Calleja, directora general de la CFE, se sumó a la gira de Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero / Gobierno

En el marco de la estrategia del Gobierno de México para consolidar el Sistema Eléctrico Nacional y garantizar el acceso a la energía en todas las regiones del país, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, acompañó a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, en una gira de trabajo por los municipios de Copanatoyac y Xalpatláhuac.

Este recorrido marcó el inicio oficial del programa CFE Conectada Contigo, una iniciativa diseñada para escuchar de manera directa y sin intermediarios las demandas de la población en materia de infraestructura y suministro eléctrico.

Atención directa y compromisos en territorio

Durante los encuentros con las y los habitantes de la región de La Montaña, la titular de la CFE recibió personalmente las inquietudes, reportes de incidencias y solicitudes de ampliación de cobertura. Calleja Alor reiteró que la comisión dará un seguimiento puntual a cada caso, alineándose a las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, de mantener un gobierno de territorio y cercano a la gente.

“No están solos y los estamos escuchando. En la CFE estamos trabajando para mejorar nuestro servicio y para llevar la electricidad a las comunidades más lejanas”, afirmó Emilia Calleja Alor.

MX- La estrategia nacional "CFE Conectada Contigo" arranca en territorio guerrerense / Gobierno Ampliar

Calendario de acciones inmediatas en Guerrero

Para garantizar que los compromisos se traduzcan en soluciones reales, la directora general anunció un plan de intervención técnica inmediata para ambos municipios:

Atención inmediata: Recepción y procesamiento de los reportes levantados durante la gira.

Recepción y procesamiento de los reportes levantados durante la gira. Tercera semana de julio: Despliegue de un operativo especial de mantenimiento integral en Copanatoyac, el cual abarcará desde el inicio del circuito eléctrico hasta la cabecera municipal.

Despliegue de un en Copanatoyac, el cual abarcará desde el inicio del circuito eléctrico hasta la cabecera municipal. Mes de agosto: Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la red eléctrica de Xalpatláhuac. Estas acciones incluirán la revisión exhaustiva de líneas de alta y baja tensión, poda preventiva de vegetación que afecte el cableado y el reforzamiento de puntos críticos.

¿Qué es la estrategia CFE Conectada Contigo?

CFE Conectada Contigo es una estrategia de alcance nacional que privilegia el trabajo de campo sobre el de escritorio. Su objetivo principal es reforzar la presencia de la Comisión en las comunidades más vulnerables o alejadas del país, optimizando los canales de atención ciudadana y robusteciendo la infraestructura eléctrica local.

Asimismo, durante el evento, la directora general extendió un reconocimiento al personal técnico y operativo de la empresa pública, destacando el esfuerzo diario de las y los trabajadores de CFE que brindan suministro y atención a más de 50 millones de usuarias y usuarios en todo el territorio mexicano.

Te interesa: CFE pone en operación línea de transmisión Querétaro Potencia-parque Industrialix para suministrar energía al Centro de datos O´Data

Guerrero: punta de lanza del programa nacional

Con este arranque, Guerrero se convierte en el primer estado de la República en implementar esta estrategia. El modelo de proximidad social y optimización técnica será replicado paulatinamente en las demás entidades federativas, consolidando una CFE más eficiente, humana y de permanente servicio a la nación.