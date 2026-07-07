CFE pone en operación línea de transmisión Querétaro Potencia-parque Industrialix para suministrar energía al Centro de datos O´Data

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio un paso estratégico clave para el desarrollo tecnológico del país. El pasado 4 de julio, quedó oficialmente energizada la nueva Línea Particular de 400,000 volts (400 kV) que conecta la Subestación Eléctrica Querétaro Potencia con el Parque Industrialix.

Esta monumental obra de infraestructura está diseñada para suministrar energía de alta capacidad al Centro de Datos O´Data, consolidando al corredor Centro-Bajío como el epicentro de la economía digital en México.

Fortalecimiento eléctrico para la infraestructura digital

La nueva línea de transmisión del Centro de Carga RLX fortalece de manera directa las obras instruidas a la Compañía Ammper. A través de la Red Nacional de Transmisión, se suministrará una carga contratada de 150 Megawatts (MW), una capacidad masiva indispensable para operaciones tecnológicas de alto desempeño.

Beneficios clave de la nueva línea de transmisión:

Mayor certidumbre energética: Garantiza la continuidad y estabilidad del suministro para operaciones críticas de almacenamiento y procesamiento de datos.

Garantiza la continuidad y estabilidad del suministro para operaciones críticas de almacenamiento y procesamiento de datos. Atracción de inversión extranjera: Consolida las condiciones de infraestructura necesarias para que empresas globales de tecnología se instalen en la región.

Consolida las condiciones de infraestructura necesarias para que empresas globales de tecnología se instalen en la región. Impulso al empleo: La puesta en marcha de este proyecto se traducirá directamente en nuevas oportunidades laborales de alta especialización para el Estado de Querétaro

MX- CFE activa línea de 400 kV para Data Center O´Data en Querétaro / Gobierno Ampliar

Querétaro se consolida como Hub Tecnológico y de Nearshoring

El estado de Querétaro y el corredor Centro-Bajío han visto una explosión en la demanda de infraestructura debido al auge de los Data Centers y el fenómeno del nearshoring.

“Esta capacidad representa un paso importante para dar mayor certeza al suministro que requieren operaciones de alto desempeño, fortaleciendo el respaldo eléctrico necesario para la economía digital”.

Con esta obra, resultado de una planeación estratégica de la CFE, se asegura que las nuevas inversiones productivas cuenten con la continuidad, confiabilidad y seguridad de servicio necesarias para competir a nivel global.

El compromiso de la CFE con el desarrollo industrial

Con la puesta en marcha de la línea Querétaro Potencia-Parque Industrialix, la Comisión Federal de Electricidad refrenda su compromiso con el desarrollo económico y social de México. La empresa estatal continúa trabajando en la modernización y ampliación de la red para mantener un sistema eléctrico confiable, seguro y suficiente que acompañe la competitividad industrial del país.