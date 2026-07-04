Circuito Interior cerrado por severa inundación, camiones de desasolve trabajan en la zona
Lluvias intensas y granizo dejan severa inundación en vialidades y algunas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
Luego de una lluvia intensa acompañada de granizo que cubrió las buena parte del territorio del Centro de la Ciudad de México, el Circuito Centenario (Circuito Interior) se encuentra cerrado debido a la inundación.
Asimismo, el Anillo Periférico en dirección a Reforma también se encuentra con baja movilidad debido a la inundación que dejó la intensa lluvia y granizo de esta tarde.
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La tormenta eléctrica de esta tarde dejó graves inundaciones y anegaciones en diversas vialidades y el pronóstico de lluvia continúa con alerta amarilla, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil de la CDMX.
Los ríos que dejan las intensas lluvias se prolongan en todo el territorio conocido como ZMVM. El día de maña se espera un clima similar.