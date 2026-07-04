;

Circuito Interior cerrado por severa inundación, camiones de desasolve trabajan en la zona

Lluvias intensas y granizo dejan severa inundación en vialidades y algunas colonias de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Importantes vialidades como Circuito Interior, Anillo Periférico y Paseo de la Reforma quedaron bajo el agua, debido a las lluvias torrenciales de esta tarde.

Importantes vialidades como Circuito Interior, Anillo Periférico y Paseo de la Reforma quedaron bajo el agua, debido a las lluvias torrenciales de esta tarde.

Araceli Hernández Zamora

Luego de una lluvia intensa acompañada de granizo que cubrió las buena parte del territorio del Centro de la Ciudad de México, el Circuito Centenario (Circuito Interior) se encuentra cerrado debido a la inundación.

Asimismo, el Anillo Periférico en dirección a Reforma también se encuentra con baja movilidad debido a la inundación que dejó la intensa lluvia y granizo de esta tarde.

TE PODRÍA INTERESAR: Clima CDMX: ¿Lloverá en pleno partido del México vs. Inglaterra? Pronóstico del tiempo para el 5 de julio 2026

La tormenta eléctrica de esta tarde dejó graves inundaciones y anegaciones en diversas vialidades y el pronóstico de lluvia continúa con alerta amarilla, de acuerdo con las autoridades de Protección Civil de la CDMX.

Los ríos que dejan las intensas lluvias se prolongan en todo el territorio conocido como ZMVM. El día de maña se espera un clima similar.

Síguenos en Google News y encuentra más información:

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad