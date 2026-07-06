¿Cansancio extremo o menstruación abundante? Los síntomas que el IMSS pide no ignorar / peakSTOCK

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó que ocho de cada diez mujeres mexicanas desarrollarán miomas uterinos durante su vida reproductiva, y cerca de la mitad no presentará síntomas. Por ello es que destacó la importancia de detectarlos oportunamente para evitar complicaciones como anemia severa por sangrados abundantes.

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¿Qué son los miomas uterinos y cuáles son sus síntomas?

El jefe de Área en la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer del IMSS, Hugo César Hernández Gordillo, explicó que los tumores benignos pueden crecer en distintas capas del útero y, cuando generan síntomas, suelen manifestarse con menstruaciones más abundantes y prolongadas, inflamación abdominal, dolor lumbar, estreñimiento e irritación vesical.

Advirtió que la pérdida constante de sangre puede derivar en anemia, incluso de grado severo, por lo que recomendó acudir a valoración médica ante síntomas como cansancio persistente, fatiga o somnolencia.

🏥 Recomienda IMSS atención oportuna de miomas complicados con anemia severa ✅‼️🩸👇🏼



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¿Cómo se diagnostican y tratan los miomas?

Para confirmar el diagnóstico, el Instituto lleva a cabo estudios de biometría hemática y ultrasonido pélvico.

El especialista señaló que el tratamiento se define de manera individual, dependiendo del tamaño de los miomas, la intensidad de los síntomas y si la paciente desea conservar su fertilidad.

En algunos casos basta con vigilancia médica periódica, mientras que en otros se utilizan tratamientos hormonales o procedimientos quirúrgicos para retirar los miomas.

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¿Cómo prevenir complicaciones por los miomas uterinos?

Indicó que cuando la mujer ya no busca embarazarse y el caso lo requiere, puede practicarse una histerectomía total abdominal.

Además del tratamiento médico, el IMSS recomendó mantener una alimentación saludable y llevar a cabo la actividad física para prevenir el sobrepeso y la obesidad, factores que favorecen la producción de estrógenos y pueden estimular el crecimiento de los miomas.

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