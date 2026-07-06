¿Cansancio extremo o menstruación abundante? Los síntomas que el IMSS pide no ignorar
El IMSS reveló que la inmensa mayoría de las mujeres desarrollará miomas en el útero en su edad fértil, una condición que enciende las alertas por el riesgo de desarrollar fatiga crónica a raíz de hemorragias mal atendidas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertó que ocho de cada diez mujeres mexicanas desarrollarán miomas uterinos durante su vida reproductiva, y cerca de la mitad no presentará síntomas. Por ello es que destacó la importancia de detectarlos oportunamente para evitar complicaciones como anemia severa por sangrados abundantes.
¿Qué son los miomas uterinos y cuáles son sus síntomas?
El jefe de Área en la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer del IMSS, Hugo César Hernández Gordillo, explicó que los tumores benignos pueden crecer en distintas capas del útero y, cuando generan síntomas, suelen manifestarse con menstruaciones más abundantes y prolongadas, inflamación abdominal, dolor lumbar, estreñimiento e irritación vesical.
Advirtió que la pérdida constante de sangre puede derivar en anemia, incluso de grado severo, por lo que recomendó acudir a valoración médica ante síntomas como cansancio persistente, fatiga o somnolencia.
¿Cómo se diagnostican y tratan los miomas?
Para confirmar el diagnóstico, el Instituto lleva a cabo estudios de biometría hemática y ultrasonido pélvico.
El especialista señaló que el tratamiento se define de manera individual, dependiendo del tamaño de los miomas, la intensidad de los síntomas y si la paciente desea conservar su fertilidad.
En algunos casos basta con vigilancia médica periódica, mientras que en otros se utilizan tratamientos hormonales o procedimientos quirúrgicos para retirar los miomas.
¿Cómo prevenir complicaciones por los miomas uterinos?
Indicó que cuando la mujer ya no busca embarazarse y el caso lo requiere, puede practicarse una histerectomía total abdominal.
Además del tratamiento médico, el IMSS recomendó mantener una alimentación saludable y llevar a cabo la actividad física para prevenir el sobrepeso y la obesidad, factores que favorecen la producción de estrógenos y pueden estimular el crecimiento de los miomas.