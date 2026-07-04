¡La fiesta del Tri se vive en el Edomex! Festivales, sonideros y operativos para el México vs. Inglaterra
Macrofestivales, culturales y deportivos para que la ciudadanía disfrute en familia el histórico encuentro
La efervescencia mundialista se traslada con fuerza al Estado de México. El Gobierno de la entidad en coordinación con los alcaldes de 11 municipios del oriente y diversas localidades mexiquenses anunció una serie de macrofestivales, culturales y deportivos para que la ciudadanía disfrute en familia el histórico encuentro entre México e Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas.
Música, gastronomía y actividades gratuitas en 11 municipios
Con el objetivo de acercar la pasión del futbol a las comunidades, la “fiesta pambolera” se activará con eventos gratuitos que incluyen conciertos de banda, sets de DJs, sonideros, rifas, juegos de tablero gigante, retas de futbol y corredores gastronómicos llenos de antojitos tradicionales.
Los municipios del oriente y zonas clave donde se concentrarán estas actividades son:
- Nezahualcóyotl
- Chalco
- Texcoco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec
- Ixtapaluca
- La Paz
- Tlalnepantla
- Valle de Chalco
- Naucalpan
A la par, la Secretaría de Cultura y Turismo, encabezada por Nelly Carrasco Godínez, confirmó que la transmisión en vivo del partido también llegará a 14 Destinos Futboleros adicionales, abarcando Pueblos Mágicos y cabeceras como Toluca, Aculco, El Oro e Ixtapan de la Sal, entre otros.
Seguridad garantizada y fuerte derrama económica
El Gabinete de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reportó que el Estado de México se encuentra completamente listo para arropar a la población durante las celebraciones. Para garantizar la tranquilidad de los asistentes, se desplegará un operativo especial de seguridad que contará con 2 mil 297 elementos y 334 unidades distribuidas estratégicamente en las zonas de mayor afluencia.
Además de fortalecer el tejido social y la convivencia comunitaria, se prevé que este impacto mundialista genere beneficios financieros de gran alcance para los comercios locales. Las autoridades estiman una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos en beneficio directo de los sectores de comercio, turismo y servicios de la entidad.
¿Prefieres que destaquemos los horarios de los Pueblos Mágicos o dejamos el enfoque general en los festivales del oriente?