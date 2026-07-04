Capitán de la Marina muere en Mazatlán durante acompañamiento a madres buscadoras

Madres buscadoras eran blanco de un grupo criminal que acabó con la vida del Capitán de la Marina, Christian Tello en Sinaloa. Foto: Archivo

Durante la jornada del viernes madres buscadoras realizaban labores en un predio ubicado en el tramo carretero entre la sindicatura de El Recodo y la comisaría de El Tecomate de Siqueros, bajo resguardo de elementos de la Marina, entre ellos el capitán Christian Tello, quien perdió la vida durante un ataque de civiles armados.

De acuerdo con las indagatorias un grupo criminal habría llegado al sitio en donde el colectivo de buscadoras realizaba tareas de búsqueda luego de un aviso del hallazgo de una fosa clandestina.

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La intención de los criminales era interrumpir la labor de las madres buscadoras; al hacer frente a los criminales en donde tres de ellos fueron abatidos, los elementos de marina, Jesús Alberto y Jesús Adrián, así como el capitán Christian Tello habrían resultado gravemente heridos y éste último perdió la vida durante su traslado al Hospital Naval Militar de Mazatlán.

En el Hospital Rural del IMSS en Villa Unión fueron atendidos los dos marinos sobrevivientes y posteriormente fueron trasladados a clínicas del puerto; de acuerdo con los reportes médicos, ambos elementos continúan hospitalizados.

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Gracias a las acciones de los elementos de la Marina Armada de México, el colectivo de búsqueda tuvo oportunidad de resguardarse ante el embate y no se reportan personas lesionadas.