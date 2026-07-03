Ponen fin a una era: PlayStation dejará de producir juegos físicos a partir de 2028

El adiós a los discos de PlayStation

Una de las etapas más representativas de la historia de los videojuegos llegará a su fin en 2028. Sony anunció que dejará de producir juegos en formato físico para las consolas PlayStation a partir de enero de ese año, una decisión que consolida el giro definitivo hacia la distribución digital.

Durante décadas, millones de jugadores construyeron colecciones de discos que podían conservar, intercambiar, prestar o revender. Sin embargo, la compañía considera que las preferencias de los consumidores han cambiado y que la mayoría de las compras ya se realizan mediante descargas digitales desde la tienda oficial.

La medida aplicará para los nuevos lanzamientos de la plataforma. Esto significa que, una vez entre en vigor el cambio, los títulos futuros estarán disponibles únicamente mediante descarga digital.

Playstation 5. (Photo by Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) / SOPA Images Ampliar

Una transición que llevaba años en marcha

El anuncio no tomó por sorpresa a buena parte de la industria. En los últimos años, la empresa impulsó con fuerza el ecosistema digital mediante promociones constantes en su tienda en línea, suscripciones y el lanzamiento de versiones de consola sin lector de discos.

Además, cada vez más videojuegos físicos requerían descargas adicionales, actualizaciones obligatorias o incluso la conexión permanente a internet para funcionar correctamente, reduciendo la diferencia entre adquirir un disco o comprar el título digitalmente.

Con esta estrategia, la empresa busca simplificar la distribución de videojuegos, reducir costos de fabricación y logística, además de fortalecer un modelo de negocio que ofrece mayores márgenes de rentabilidad.

El debate sobre quién es dueño de un videojuego

La noticia también ha generado preocupación entre jugadores, coleccionistas y especialistas en preservación digital.

A diferencia de un disco físico, que puede conservarse incluso si deja de venderse, las versiones digitales dependen de licencias, servidores y cuentas de usuario. Si un juego desaparece de una tienda digital o pierde compatibilidad en el futuro, acceder nuevamente a él podría resultar complicado o incluso imposible.

Para muchos usuarios, el formato físico representaba una garantía de propiedad sobre el producto adquirido, además de ofrecer la posibilidad de prestarlo, venderlo o conservarlo como pieza de colección. Con el modelo digital, esa sensación cambia, ya que en la práctica el usuario obtiene una licencia de uso sujeta a las condiciones del servicio.

Juego físico de PlayStation. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar

Un cambio que transformará la industria

La decisión podría acelerar una tendencia que ya se observa en el mercado de los videojuegos. Aunque el formato físico continúa generando miles de millones de dólares al año, la preferencia por las compras digitales ha crecido de forma sostenida gracias a la rapidez de descarga, las ofertas en línea y la comodidad de acceder a una biblioteca completa sin necesidad de discos.

No obstante, el anuncio también plantea desafíos para la conservación del patrimonio de los videojuegos y para quienes consideran que el soporte físico sigue siendo una parte esencial de la experiencia como jugadores.

Con esta decisión, la compañía marca el cierre de una etapa iniciada hace más de tres décadas con el nacimiento de PlayStation y abre otra en la que el futuro de sus videojuegos será completamente digital, dejando atrás uno de los formatos más emblemáticos de la historia del entretenimiento interactivo.