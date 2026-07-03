Pemex continúa con la atención de la contingencia del pozo Krem-1

Personal técnico especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de empresas de servicios mantienen labores ininterrumpidas para controlar el incidente registrado en el pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz.

Desde las etapas iniciales del evento se tomaron las medidas necesarias para monitorear las emisiones, la temperatura y el ruido en la zona de influencia, instalando los equipos de monitoreo necesarios para garantizar la seguridad y protección, tanto del personal técnico como de las comunidades aledañas.

Como parte de las acciones de seguimiento implementadas, la calidad del aire se monitorea de manera permanente mediante instrumentos especializados instalados en dos laboratorios móviles acreditados, operados por personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo. Estas mediciones se realizan en las comunidades ubicadas en la región, con el propósito de obtener información que permita conocer las condiciones ambientales.

Con base en los resultados obtenidos durante el monitoreo, las concentraciones de emisiones contaminantes se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos por la normatividad vigente.

La temperatura y el nivel de ruido derivados de la combustión de hidrocarburos también se monitorean continuamente en las inmediaciones del pozo. La temperatura disminuye a niveles normales después de 200 metros de distancia al pozo, mientras que el ruido se reduce por debajo del límite máximo permisible a partir de los 300 metros, estando la comunidad más cercana a cuatro kilómetros de distancia. Hasta el momento no se han registrado vibraciones más allá de esta distancia.

Para contener el escurrimiento de hidrocarburos líquidos, se construyeron diques de contención en la periferia del pozo para limitar el flujo hacia las zonas bajas. Asimismo, se instalaron barreras de contención en los arroyos contiguos, verificando continuamente su correcto funcionamiento. La presencia de hidrocarburos, corriente arriba de estas barreras, ha disminuido significativamente en las últimas semanas. Los residuos recuperados son enviados a disposición final a sitios autorizados para su tratamiento.

En apoyo a las comunidades de la zona, las Unidades Médicas Móviles continúan operando diariamente para brindar atención médica primaria a la población. Adicionalmente, se dispone de una unidad médica para la atención de los trabajadores en el campamento del pozo Krem-1, el cual cuenta con áreas de consulta, estancia corta y atención crítica, sin que a la fecha se hayan identificado casos de intoxicación.

Petróleos Mexicanos mantiene sus esfuerzos enfocados en la atención y pronta conclusión de esta contingencia, refrendando su compromiso con la protección de la población, del medio ambiente y el desarrollo social.

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