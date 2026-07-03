Logra STPJF la reinstalación de 18 trabajadores del Instituto Federal de la Defensoría Pública

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), Jesús Gilberto González Pimentel, informó que, como resultado de las gestiones realizadas por la organización sindical, fueron reinstaladas 18 personas servidoras públicas del Instituto Federal de la Defensoría Pública que habían sido cesadas. La reinstalación laboral representa el resultado de las gestiones realizadas por la organización sindical.

Gestiones sindicales permitieron la reinstalación

Mediante un mensaje videograbado y difundido en redes, el dirigente sindical señaló que este resultado se alcanzó con la participación del sindicato, así como con la disposición de las y los integrantes del órgano de organización judicial y del director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

“Me complace informarles que, derivado de las gestiones realizadas por este gremio mayoritario, así como de la sensibilidad y disposición de las y los integrantes del órgano de organización judicial y del director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, se logró la reinstalación de 18 personas servidoras públicas que habían sido cesadas de dicho instituto.”

Destacan diálogo institucional y derechos laborales

González Pimentel afirmó que la resolución del caso refleja la importancia del diálogo institucional entre las instituciones y la representación sindical para proteger los derechos laborales de las y los trabajadores.

“Este resultado demuestra que el diálogo institucional, la voluntad de construir acuerdos y la defensa firme de los derechos laborales permiten alcanzar soluciones en beneficio de las y los trabajadores. Reconozco y agradezco la apertura de las autoridades para atender este asunto con responsabilidad y visión institucional, así como la confianza de nuestras compañeras y nuestros compañeros en la labor del sindicato.”

Por último, el secretario general del STPJF reiteró el compromiso de la organización sindical de continuar impulsando acciones en favor de la base trabajadora y de fortalecer la Reinstalación laboral como parte de la defensa de los trabajadores.

“Seguiremos trabajando con responsabilidad, diálogo y firmeza para defender los derechos de la base trabajadora y fortalecer las instituciones que hacen posible el acceso a la justicia. Seguimos trabajando para ti.”

Síguenos en Google News y encuentra más información:

ahz.