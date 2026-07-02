Clausura Profepa centro privado de manejo de vida silvestre donde fue asesinado Kenzo un tigre de bengala

La Profepa, clausuró de manera temporal un recinto privado denominado Animal Experience, donde fue localizado muerto el tigre de Bengala llamado “Kenzo”.

La dependencia de la Semarnat informó que, durante un operativo de rescate, el tigre de Bengala que escapó de un establecimiento privado autorizado para el manejo de vida silvestre fue localizado este jueves por personal del Parque Ecológico Zacango, y Zoológico de Moroleón, así como de Protección Civil del Estado de México, elementos de la policía municipal y estatal y de la Profepa.

Operativo de rescate del tigre Kenzo

Durante el operativo de rescate, médicos veterinarios intentaron sedar al ejemplar con dardos tranquilizantes; sin embargo, ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo dispararon sus armas de fuego para contener la agresión del tigre de Bengala.

El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios. De hecho, fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención especializada, pero pese a los esfuerzos del personal veterinario, Kenzo falleció.

Kenzo fue localizado este jueves, sin embargo, ante riesgo inminente de integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo dispararon sus armas de fuego, terminando con la vida del tigre. Ampliar

Profepa asegura ejemplares e inicia procedimiento administrativo

Por ello, la Profepa clausuró el recinto privado del que escapó el tigre e impuso una clausura total temporal al centro de donde escapó el animal.

Además, se aseguraron nueve ejemplares de vida silvestre y se suspendieron todas las actividades comerciales, de exhibición y manejo no esencial , permitiendo únicamente labores de alimentación y las necesarias para garantizar el bienestar animal.

La Profepa dará seguimiento al procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades a que haya lugar y realizará las visitas de seguimiento necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.

La Semarnat y la Profepa lamentan la pérdida de Kenzo y reiteran su compromiso con la protección de la vida silvestre en cautiverio.

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ahz.